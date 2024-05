MILANO. MESE DI MAGGIO E FESTA DI SANTA RITA: IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2024 – Le celebrazioni rilevanti cominciano con il 2 maggio, giorno di memoria della dedicazione del Santuario. Era infatti il 1 maggio 1954 quando il Cardinale Ildefonso Schuster cominciava il rito di dedicazione del nuovo santuario eretto alla Santa degli impossibili, «Sancte Ritæ Dicatum», il santuario a Santa Rita più Le celebrazioni si protrassero anche il giorno successivo e perciò è fissato il 2 maggio come giorno conclusivo della dedicazione. Quanti fedeli da allora, da quel 2 maggio 1954, hanno cercato e trovato grazia in questo tempio tramite l intercessione della nostra Santa, quanti hanno incontrato la consolazione del Dio che fa nuove tutte le cose, quanti hanno richiesto e ricevuto i sacramenti della vita in Cristo.

2 Maggio

solenne Festa della dedicazione del nostro Santuario e

13° Giovedì di Santa Rita Giovedì 2 maggio preghiamo il tredicesimo giovedì di Santa Rita, nella solennità della dedicazione del nostro Santuario. Sante Messe alle ore 8-9-10-17-18 con preghiera di intercessione, venerazione della reliquia della Santa a tutte le messe e processione e benedizione alla statua della Santa dopo le messe delle 9 e 17.

4 maggio Giornata degli ammalati e Concerto

Alle 15 S. Messa con amministrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi (prenotarsi in sacrestia nei giorni precedenti).

Alle 21 Concerto del Piccolo Coro SMA

6 maggio: La Verità e l’Informazione

Stefano Zurlo è l’ospite dell’ultimo incontro sulla verità, alle 21 in sala S. Monica

14 maggio: Giornata delle Vocazioni

Nella festa della mamma, celebriamo gli anniversari di matrimonio alla mesa delle 11,30. Iscriversi in Sacrestia.

Benedizioni, Rose, preghiera con i mosaici Tutti i giorni distribuzione delle rose benedette. I sabati e domeniche del mese di maggio benedizione della auto e degli oggetti di devozione. I sabati alle 16 visita orante ai mosaici della Chiesa.

Un aiuto ai senzatetto

I giovani dell’oratorio continuano puntualmente a visitare settimanalmente le persone senza fissa dimora nei dintorni del Duomo, portando e ricevendo aiuto.

Servono soprattutto salviettine umidificate e merendine