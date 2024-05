SABATO 4 MAGGIO IN DUOMO L’ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. FLAVIO PACE

ALLE 15 LA MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO: CON LUI I CARDINALI SANDRI E KOCH

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024 – Sabato 4 maggio in Duomo, alle 15, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la Messa per l’ordinazione episcopale di mons. Flavio Pace, nominato lo scorso 23 febbraio da papa Francesco Arcivescovo titolare di Dolia e Segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

Insieme a mons. Delpini, i vescovi con-consacranti saranno il cardinale Leonardo Sandri, Vice-Decano del Collegio cardinalizio, e il cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani. Tra i concelebranti sono attesi anche i cardinali Coccopalmerio e Gugerotti, numerosi altri vescovi e padre Francesco Patton, Custode di Terrasanta.

Nato a Monza il 29 luglio 1977, Flavio Pace, dopo gli studi classici, entra nel Seminario della Diocesi di Milano e viene ordinato sacerdote nel 2002 dall’allora Arcivescovo, cardinale Carlo Maria Martini. Dal 2002 al 2011 ha svolto attività pastorale come Vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, occupandosi della pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come cappellano presso l’Hospice locale. Viene trasferito a Roma nel settembre 2011 come addetto di segreteria della Congregazione per le Chiese orientali e segretario del prefetto, il Cardinale Leonardo Sandri. Dal 2014 risiede ed è cappellano dell’Istituto “Teresa Grillo Michel” delle Piccole suore della Divina Provvidenza. Nel gennaio 2020 papa Francesco lo nomina Sottosegretario della Congregazione – poi Dicastero – per le Chiese orientali, incarico associato anche alla Rettoria di San Biagio della Pagnotta a Roma, chiesa ove officiano le comunità armene cattolica e apostolica. Lo scorso 23 febbraio la nomina episcopale e quella a Segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube della Diocesi di Milano e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).