Bollate: 9 maggio, Festa dell’Europa nelle scuole

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 maggio 2024. Per la Festa dell’Europa di giovedì 9 maggio torna il menu europeo nelle scuole. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bollate in collaborazione con Serenissima Ristorazione. In tutte le scuole di Bollate verrà proposto il menù europeo con fusilli tricolore pomodoro e basilico, wurstel di pollo e tacchino, patate al forno, e come sempre pane e frutta

Ricordiamo che il 9 maggio è la data in cui, nel 1950, l’allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, davanti al Parlamento a seduta congiunta, espose il celebre discorso che diede il via all’idea di Europa, che poi si sarebbe concretizzato il 25 marzo del 1957 a Roma, con la firma dei Trattati CEE e Euratom.