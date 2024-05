Como, molesto al supermercato, poi la rapina, le testate al direttore, la violenza agli agenti: arrestato

(Mi-lorenteggio.com) Como, 3 maggio 2024 – La Polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato per rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un marocchino di 42 anni, in regola col soggiorno, residente a Sagnino e con vari precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’intervento delle volanti verso le 20 di ieri al Gran Mercato di Sagnino, quartiere a nord di Como, una volta arrivati gli agenti hanno trovato il malvivente ancora presente con la merce in mano e il direttore dolorante che ha raccontato come si erano svolti i fatti.

L’uomo di etnia nord africana era stato poco prima allontanato, – l’attività era in chiusura e alla richiesta di uscire aveva reagito in malo modo – tornando all’interno del supermercato passando sotto la saracinesca rimasta semiaperta appropriandosi di merce e tentando poi di fuggire, bloccato però dal direttore, che per tutta risposta veniva aggredito dall’uomo con due testate – si riservava di volersi far medicare.

Per i poliziotti inoltre non è stato affatto facile riuscire a trasportare l’uomo in Questura, infatti il 42enne marocchino tra parolacce ed insulti, ha opposto forte e violenta resistenza contro gli agenti, sferrando anche un calcio ad uno di loro che è rimasto contuso ad una mano, giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi.

Una volta riuniti tutti in Questura, gli agenti hanno ricostruito l’intera vicenda definendo il quadro probatorio nei confronti del 42enne marocchino, ascoltando tutti i testimoni, direttore, cassiere e personale di qualche attività commerciale all’interno, avvertito il P.M. di turno, lo stesso disponeva l’arresto e il processo per direttissima previsto per questa mattina.

