Corsico. Fuga di gas in via Marchesi, chiuso il ponte e uno degli accessi all’Ikea – Foto

(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 maggio 2024 – Nel primo pomeriggio di oggi, sotto al ponte di via Marchesi, è avvenuta una grossa fuga di gas da una conduttura. Sul posto sono giunti diversi mezzi dell’azienda del gas oltre ai Vigili del Fuoco. Per permettere il ripristino della conduttura lin sicurezza, la Polizia Locale insieme alla Protezione civile hanno chiuso la via Marchesi dalla rotonda al ponte e uno degli accessi al parcheggio dell’IKea.