La filosofa Nancy Fraser all’Università Vita-Salute San Raffaele per la Cattedra Rotelli, dall’8 al 10 maggio

Dall’8 al 10 maggio, un ciclo di lectures aperte al pubblico sul tema del lavoro e della società capitalista. Il suo ultimo libro, Capitalismo cannibale, sarà oggetto del primo incontro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2024 – Dall’8 al 10 maggio, la facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele ospita, per un ciclo di incontri, una protagonista d’eccezione, la professoressa Nancy Fraser, filosofa e femminista americana, da sempre apertamente critica verso le storture del libero mercato, al punto tale da definirle autodistruttive.

Nancy Fraser terrà un ciclo di incontri sul tema “Three faces of capitalist labor. Uncovering the hidden ties between gender, race, and class”, aperti al pubblico, nell’ambito delle lectures della Cattedra Rotelli.

Nancy Fraser, impegnata nell’ambito della filosofia politica e dell’etica normativa, insegna Scienze politiche e sociali alla New School for Social Research di New York, simbolo del pensiero progressista, ed è nota per il suo lavoro sul concetto di giustizia sociale, oltre che per il suo approccio pionieristico al pensiero femminista.

Tra le sue opere più celebri, che sarà oggetto della Lecture 1, “Capitalismo cannibale”, tutto giocato sulla metafora del cannibale, che la Fraser trova calzante per l’analisi della società capitalista, destinata, nella sua visione, “a divorare la democrazia, il senso di comunità e il pianeta” e, quindi, in ultima analisi, a minare la sua stessa sopravvivenza.

L’evento, aperto al pubblico, si terrà in presenza presso il Campus di Milano 2 (Palazzo Donatello, Aula DO 103) dell’Università Vita-Salute San Raffaele, previa registrazione sul sito web www.unisr.it dove è possibile consultare il programma completo delle Lectures: Lectures 2024 Nancy Fraser Università Vita-Salute San Raffaele.

La Cattedra Rotelli, giunta alla sua ottava edizione, fu istituita nel 2017 in memoria del professor Giuseppe Rotelli, fondatore del Gruppo San Donato, scomparso nel 2013, e ogni anno affronta tematiche di rilievo per le società contemporanee con personalità di spicco in ambito internazionale: François Jullien (Chaire sur l’Altérité, Fondation maison des sciences de l’homme), Philip Pettit (Princeton University e Australian National University) e Jean-Luc Marion(Université Paris-Sorbonne), solo per citare alcuni degli illustri relatori delle passate edizioni.

“La tesi più forte e interessante del pensiero di Fraser è che stiamo consumando i pilastri su cui si regge la nostra civiltà: l’ambiente, le famiglie, il lavoro, la politica sono sottoposti a una pressione così forte da parte del sistema economico che presto non saranno più in grado di sostenerlo. Più che una rivoluzione, si profila un collasso della società industriale avanzata, una implosione delle sue contraddizioni. Fraser non offre facili soluzioni per uscirne, ma la lucidità e la precisione delle sue analisi sono preziose. È su questo e sulle vie di uscita che in UniSR siamo impegnati con la nostra ricerca e il nostro insegnamento”, così il professor Roberto Mordacci, prorettore per le Scienze Umane e Sociali dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

