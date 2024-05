Lissone, avviati i lavori per il completamento della ciclabile di via Pacinotti

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 3 maggio 2024. Sono stati avviati a Lissone i lavori per il completamento della pista ciclabile di via Pacinotti. L’intervento prevede il collegamento del tratto già esistente con la ciclabile del comune di Vedano al Lambro.

“I lavori, che dovrebbero essere completati nel giro di due mesi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè -, hanno preso il via sul lato ovest di via Europa, precisamente sul lato destro della carreggiata in direzione di Vedano al Lambro. L’attraversamento avverrà più a sud su via Europa, e sarà realizzato un nuovo percorso pedonale e ciclabile lungo la stessa via, in prossimità dell’intersezione Pacinotti – via Europa e successivamente su via Europa, con percorso sul marciapiede”.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza, ma rallentato da circostanze esterne non dipendenti dalla nostra volontà. Siamo soddisfatti di poter finalmente portare a termine questa importante opera – dichiara il sindaco Laura Borella -, che è fondamentale per agevolare la mobilità ciclabile e pedonale. Il collegamento diventa basilare per garantire il tragitto a pedoni e ciclisti dal quartiere ad ovest di Lissone a Vedano al Lambro”.