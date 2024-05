Milano. Mezzi pubblici: il biglietto diventa ricaricabile: come funziona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2024 – RicaricaMi è il nuovo biglietto elettronico in vendita dal 7 maggio. Le tariffe non cambiano. I vecchi biglietti si possono usare fino al 30 novembre.

Come funziona RicaricaMi, in due mosse

RicaricaMi non ha costi aggiuntivi rispetto ai vecchi biglietti

Si compra e si ricarica alle casse automatiche o alle rivendite

Non si inserisce nelle fessure per i vecchi biglietti. Basta avvicinarlo ai nuovi lettori della metropolitana e a bordo di tram, bus e filobus

In un solo RicaricaMi potete caricare

fino a 30 biglietti ordinari, con la stessa tariffa

fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3

al massimo un biglietto giornaliero o un tri-giornaliero

Tanti biglietti in uno solo

Potete caricare tanti biglietti per viaggiare in tutte le zone: dalla Mi1 alla Mi9. Non si possono caricare tariffe diverse contemporaneamente. Per caricare una tariffa diversa, bisogna prima esaurire i biglietti già caricati (per esempio: se RicaricaMi contiene 5 biglietti Mi1-Mi3, vanno consumati tutti prima i caricare un biglietto Mi1-Mi5. Si possono invece caricare altri biglietti Mi1-Mi3).

Dove comprare e ricaricare il nuovo RicaricaMi

Alle casse automatiche e alle edicole in metropolitana (nelle stazioni M4, le casse automatiche che vendono RicaricaMi accettano solo pagamenti elettronici, non in contanti)

Nelle rivendite

RicaricaMi non si compra né si ricarica agli ATM Point

Come sapere quanti biglietti ci sono su RicaricaMi

Ai tornelli della metropolitana: mentre convalidate, il lettore vi mostra quanti biglietti restano

A bordo di un mezzo di superficie: toccate il tasto Informazioni sul convalidatore e avvicinate il biglietto

Alle casse automatiche della metropolitana: avvicinate il biglietto al lettore

Alle rivendite: il negoziante può dirvi quanti biglietti restano

Convalidare RicaricaMi: il biglietto si avvicina ai nuovi lettori, non si inserisce nella fessura dei vecchi biglietti

Per convalidare il biglietto elettronico, avvicinatelo ai nuovi lettori ai tornelli della metropolitana oppure a bordo di tram, bus e filobus. Non inseritelo nelle fessure per i vecchi biglietti.

Avvicinate solo il biglietto che volete convalidare

I nuovi convalidatori a bordo dei mezzi e nelle stazioni della metropolitana sono universali: lo stesso lettore legge biglietti ricaricabili, tessere dell'abbonamento, carte di credito, bancomat, orologi e telefoni.

Per evitare addebiti indesiderati, avvicinate solo il biglietto, la carta o il dispositivo che volete usare. Non appoggiate borse, zaini o portafogli che contengono più carte di credito.

Il biglietto ricaricabile può essere usato da persone diverse, ma non contemporaneamente

RicaricaMI non è nominativo, ma non può essere passato alle altre persone che fanno con voi lo stesso viaggio.

I vecchi biglietti usa e getta scadono il 30 novembre

Se avete già comprato biglietti usa e getta, potete usarli fino al 30 novembre.

Il nuovo biglietto è accettato sulle linee di altri operatori?

Il biglietto RicaricaMi è accettato sulle linee degli altri operatoridi trasporto nel territorio del Sistema Tariffario Integrato, Trenord compresa. Le modalità per convalidare il biglietto e per fare i controlli possono cambiare da operatore a operatore.