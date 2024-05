PALAZZO MARINO. GIUNTA APPROVA LE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E SPETTACOLI DAL VIVO DI RILEVANTE IMPATTO SULLA CITTÀ

Il documento contiene indicazioni per lo svolgimento degli eventi in città, con particolare attenzione ad alcune aree di rilevante impatto, come il quadrante di San Siro, valide già per la stagione estiva 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2024 – Piano concerti, approvate oggi dalla Giunta comunale le linee di indirizzo per le modalità di svolgimento degli eventi e degli spettacoli che andranno in scena nella stagione estiva 2024 e poi nelle successive.

Il documento pone l’obiettivo di limitare i disagi per i residenti, diminuire il traffico intorno alle aree interessate dagli eventi e agevolare l’arrivo degli spettatori con mezzi di trasporto pubblici attraverso l’individuazione di piani specifici per l’indirizzamento dei flussi di pubblico in entrata e in uscita, accompagnati da adeguate campagne di comunicazione che invitino a limitare il più possibile auto e mezzi privati.



L’efficacia delle misure così predisposte sarà poi valutata con il supporto di AMAT e ATM nel corso della stagione e le risultanze potranno essere condivise in sede di tavolo tecnico così da valutare le azioni da mettere in campo nelle stagioni future.



Le linee guida varate oggi recepiscono il lavoro di approfondimento condiviso dal Comune di Milano sul tavolo della Prefettura, insieme anche alle Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile, con uno studio coordinato da AMAT – Agenzia per la Mobilità l’Ambiente e il Territorio.

Tale percorso ha visto anche il coinvolgimento dei proprietari, dei gestori e dei concessionari dei siti interessati oltre che dei promoter degli eventi rappresentati da Assoconcerti. Con loro, in particolare, è stata concordata una particolare attività di collaborazione per inviare comunicazioni puntuali a tutti gli spettatori, che dopo l’acquisto dei biglietti riceveranno indicazioni utili a raggiungere i siti degli eventi utilizzando i mezzi pubblici o circa l’ubicazione dei parcheggi più vicini, a seconda del luogo di provenienza.



Per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi, le linee guida hanno confermato la capacità ricettiva massima dell’area che interessa lo Stadio Meazza e i due Ippodromi con un massimo di 78.500 partecipanti contemporanei. Per la stagione 2024 saranno autorizzati non più di 15 concerti in deroga ai limiti di legge in ambito acustico nei due Ippodromi, di cui non più di cinque presso l’Ippodromo La Maura, con la sospensione dei concerti per almeno due giorni nei tre siti contemporaneamente nell’ambito di ciascuna settimana di programmazione.

Fissato infine alle 23.30 l’orario massimo di conclusione degli spettacoli che si terranno all’Ippodromo La Maura, orario che dal 2025 sarà esteso a tutti gli altri siti.