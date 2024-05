Parte il 107° Giro d’Italia, pronta la scorta della Polizia stradale

(Mi-lorenteggio.com) Torino, 3 maggio 2024 – Tutto pronto per l’edizione numero 107 del Giro d’Italia, che prenderà il via sabato 4 maggio da Torino.

Anche il dispositivo che curerà la sicurezza del Giro sulle strade del percorso ciclistico sta ultimando i preparativi e sabato sarà pronto al seguito dei corridori.

Sono arrivati a Torino, provenienti dal Compartimento della Polizia stradale di Milano, quasi 60 motociclisti, accompagnati da operatori a bordo di sei auto e assistiti da tre furgoni attrezzati ad officine mobili, pronti ad assistere le moto per qualsiasi problema si possa verificare durante il servizio.

Da sempre la Polizia di Stato affianca e garantisce la sicurezza dei trasferimenti lungo tutto il territorio del Paese. Anche quest’anno, per tutti i 3.400 chilometri, suddivisi in venti tappe che attraverseranno 12 regioni e 49 province, la carovana dei ciclisti in rosa sarà scortata da uomini e donne della Polizia stradale che giungeranno a Roma il prossimo 26 maggio.

Quest’anno l’organizzazione della scorta ha raggiunto una complessità particolare, infatti, al Giro d’Italia si affianca, oltre alla sesta edizione giro E-bike, riservato alle biciclette elettriche, anche una pedalata amatoriale denominata Mediolanum, condotta dallo storico campione di ciclismo Francesco Moser, che percorrerà quasi tutte le tappe del giro. La pedalata sarà seguita dagli operatori del Compartimento polizia stradale di Bologna.

Redazione