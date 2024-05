Rho. Settimana dello Sport dal 20 al 26 maggio 2024

Tema di questa edizione è No Limits. Tutti hanno talenti da valorizzare attraverso qualche disciplina

Rho, 3 maggio 2024 – E’ stata presentata questa mattina a Villa Burba la Settimana dello Sport 2024 che si terrà a Rho dal 20 al 26 maggio: sette giorni di tornei, esibizioni, occasioni di festa per celebrare tutte le discipline praticate in città e, soprattutto, gli atleti che ne sono protagonisti. Tema di questa edizione è No Limits, dal momento che in città lo sport è davvero all’insegna dell’inclusione.

In sala erano rappresentate moltissime società che coinvolgono tanti sportivi, dai più piccini ai più grandi. Da mesi si lavora a questi eventi, grazie alla collaborazione di sponsor che danno benzina ai motori.

Lo slogan No Limits, legato a una maglia blu con il 7 rosso che ricorda i simboli dei supereroi, riassume il messaggio della settimana: indossare la maglia No Limits è un invito a superare i limiti che ciascuno, se ben indirizzato, può valicare esprimendo al massimo i propri talenti. Non importa se possa dare uno, dieci o cento: l’importante è che ciascuno faccia la sua parte. Non esistono persone senza talenti, ciascuno può mettere a disposizione quel che ha.

Manifesti che verranno diffusi la prossima settimana ricorderanno che non ci sono limiti per età, per genere, per capacità: tutti possono dare il massimo allo sport. L’attenzione all’inclusione è una delle caratteristiche che accomunano le tante società sportive rhodensi.

Ogni sponsor è stato premiato con una targa. In primis Acquaflex e poi Sacchital, Sontex, Poliambulatorio Odontoiatrico di Luciana Sommariva, Lainauto, Panta Rei Rehab & Sports, Gil.

Il programma è in fase di ultimazione. Si partirà lunedì 20 maggio, quando nel tardo pomeriggio in piazza San Vittore si esibiranno oltre 150 ragazzine di società di ginnastica ritmica e artistica oltre alle cheerleaders. Seguiranno tornei di pallavolo e basket per tutta la settimana, prove di tiro con l’arco, una gara 3 contro 3 di basket si terrà in notturna, ci saranno un evento alla Biringhello ciclismo e un convegno sul bullismo proposto il 23 maggio dalla Rhodense calcio. La sera del venerdì il Moto Club Rho porterà in centro tante altre società e i motociclisti potranno tesserarsi.

La domenica gare di triathlon, karate e, a Stellanda, una esibizione di sitting volley. Nelle gare di calcio a cinque una società rhodense si giocherà i playoff per la serie B.

La mattina di domenica 26 maggio è prevista una corsa di gruppo con la Podistica Rho. Roberto Piva e Renzo Calegari hanno ricordato che a tutte le età si può correre. “Presenteremo in quella occasione un ampliamento dei percorsi podistici rispetto ai tracciati esistenti – ha detto Piva – Al Molinello dal 2014 abbiamo già dieci chilometri ad anello interno per chi ha difficoltà motorie, con la garanzia di una tutela assicurativa. Un patto tra i Comuni di Rho, Bollate e Arese, con consorzi locali e Fondazione Rancilio porterà ad avere percorsi da 5, 10 e 15 chilometri, cosa che permetterà di avere fruitori da altri centri del territorio e di valorizzare le ricchezze della zona. Dei qr code aiuteranno a conoscere ogni realtà dell’area. Il tutto verrà poi inaugurato a settembre”. Renzo Calegari ha sottolineato le innovazioni previste: “Chi corre o cammina potrà scoprire fauna, storia e cultura, una modalità che ci apre a circuiti internazionali”.

La presentazione della settimana dello Sport è servita anche ad annunciare la prossima Rho Night Run che si terrà il 21 giugno alle 20.30 con partenza da piazza San Vittore, come hanno spiegato Marco Franceschetto e Gialuca Dallazeta del Lions Club Rho Host. “I posti disponibili sono mille, siamo già a 370 iscritti – hanno detto ringraziando gli sponsor che sostengono l’iniziativa – Lo scorso anno abbiamo potuto donare al Comune un defibrillatore, montato in piazza Jannacci, questa volta sosterremo la scuola per cani guida per non vedenti Lions Limbiate: a gestirla è un nostro socio rhodense e si tratta di una eccellenza riconosciuta a livello europeo. La corsa sarà una festa per tutta la città. Le iscrizioni sono possibili sulla pagina Facebook del LionS Club, sul sito, ai banchetti che verranno allestiti in centro a maggio e giugno”.

NELLA FOTO i rappresentanti delle società sportive e gli sponsor (foto Melazetastudio)

