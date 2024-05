Vandalismi al cimitero centrale di Rho sul lato di via Serra

Svitati e gettati a terra decine di lumini in vetro. Si esaminano le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 3 maggio 2024 – Vandalismi nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2024 al cimitero centrale di Rho. L’area interessata è quella inerente il blocco colombari in asse all’ingresso carraio di via Serra.

Ignoti si sono introdotti nel camposanto, hanno svitato decine di lumini in vetro delle lampade votive e li hanno gettati al suolo spaccandone la maggior parte. Non sono stati rilevati ulteriori danni.

A scoprire i vandalismi sono stati, all’apertura del cimitero del capoluogo, gli addetti della società BERLOR che da poco ha preso in gestione la struttura.

L’Ufficio cimiteri ha provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri della stazione di Rho, mentre la Polizia locale sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sta verificando eventuali allarmi scattati nella notte.

I vandali potrebbero essere rimasti nel cimitero alla sua chiusura, nascosti in qualche parte dell’ampio spazio, per poi agire durante la notte e uscire al mattino da un ingresso differente da quello di via Serra. Potrebbero anche essersi introdotti oltrepassando da qualche parte la recinzione, ma tutti gli accessi pedonali e carrabili sono monitorati da telecamere.

Da parte dell’Amministrazione comunale profondo rammarico per quanto avvenuto e per la totale assenza di rispetto per i defunti dimostrata dagli autori di questo gesto.