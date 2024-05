A Milano, in Via Bisceglie 68, il sedicesimo club in Lombardia di Anytime Fitness

Il più grande franchising di fitness al mondo conferma il fortunato sodalizio con la community lombarda avviando a Milano la sedicesima palestra della regione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – Apre ufficialmente a Milano il sedicesimo club in Lombardia di Anytime Fitness, il wellness brand statunitense che con le sue strutture garantisce un servizio 7 giorni su 7, Pasqua e Natale inclusi.

La palestra sorge in Via Bisceglie 68, in una location d’eccezione caratterizzata da un design moderno e ampi spazi luminosi; la struttura fa infatti parte del progetto di riqualificazione urbana dell’area Park West e permetterà a tantissimi residenti e lavoratori della zona di entrare a far parte della community di Anytime Fitness.

La nuova apertura corona quindi gli sforzi del brand nella città meneghina, area che, con ben 7 palestre attive, si attesta come una delle zone a più alta densità di club Anytime Fitness in tutta Italia.

“Aprire il sedicesimo club in Lombardia rappresenta un doppio successo per la nostra azienda”, ha sottolineato il CEO di Anytime Fitness Italia, Roberto Ronchi. “È la conferma di una storia di passione e successo: quella nata tra il nostro brand e la community lombarda, sempre più grande e vicina alla nostra filosofia di fitness. Ma anche un passo ulteriore verso il traguardo dei 60 club in Italia da raggiungere entro la fine del 2024”.

Il franchising di Anytime Fitness – presente in 42 Paesi con oltre 5.300 club e più di 5 milioni di iscritti – deve il suo successo all’accessibilità e alla personalizzazione dei servizi: le strutture sono infatti aperte 365 giorni all’anno e offrono un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori a prendersi cura dei clienti in maniera attenta e professionale.

Caratteristica peculiare del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento.