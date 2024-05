Compie duecento anni la sinfonia n. 9 in Re minore, Op. 125 di Ludwig van Beethoven, nota come la “Nona Sinfonia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – La prima esecuzione della Nona Sinfonia avvenne il 7 maggio 1824 al Teatro di Vienna, con la partecipazione diretta di Beethoven, che, ormai completamente sordo, dovette essere voltato dall’orchestra per vedere l’applauso del pubblico in piedi. In una sorta di trance, proprio durante la prima esecuzione, pare il compositore fosse così concentrato sulla direzione che non si accorse che l’orchestra non lo seguiva più. Oggi il prezioso manoscritto originale della Nona Sinfonia di Beethoven è conservato presso la Staatsbibliothek di Berlino, contiene molte annotazioni e correzioni ed è testimone di una delle opere più eseguite e amate nel repertorio sinfonico, un simbolo di speranza e di unità per l’umanità.

