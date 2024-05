PD MILANO. Domenica a Milano evento PSE con Nicolas Schmit, Candidato Presidente della Commissione Europea del PSE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2024 – Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 18, si terrà a Milano l’evento organizzato dal Partito dei Socialisti Europei (PSE) dal titolo “Lavoro e diritti sociali, per un’Europa sostenibile”, una discussione con Nicolas Schmit, Candidato Presidente della Commissione Europea del Partito Socialista Europeo.

“Nella Giornata dell’Europa che celebriamo oggi”, spiega Alessandro Capelli, segretario del PD Milano Metropolitana, “riflettiamo sull’importanza di un impegno comune sui temi del lavoro, dei diritti sociali e sull’impegno per un’Europa più giusta, sostenibile e equa. Con l’avvicinarsi delle elezioni Europee abbiamo il privilegio di poter trattare queste tematiche fondamentali con Nicolas Schmit, attuale Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione e Candidato Presidente della Commissione Europea del PSE”

L’appuntamento è per domenica 12 maggio, alle ore 18.00, presso la Società Umanitaria, ingresso in Via San Barnaba 48.

All’evento sarà offerto un aperitivo.