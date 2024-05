Vieni a scoprire il mondo delle api a Buccinasco

Da sabato 11 maggio apre al pubblico il Parco della Poesia con il Laboratorio delle api gestito dell’associazione Auser AttivaMente Buccinasco. Per le visite si consiglia la prenotazione chiamando i numeri 338 4524386 – 347 7263814

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 maggio 2024 – Il Laboratorio delle Api di Buccinasco presso il Parco della Poesia (via Vivaldi ang. via Meucci) apre al pubblico – famiglie, bambini, scuole – che potrà così scoprire le attività dell’associazione Auser AttivaMente che da circa un anno si prende cura dell’area, dopo la formazione in aula ed esperienze pratiche.

I volontari durante l’anno hanno incontrato alcune classi delle scuole di Buccinasco, con loro hanno fatto il canto e la danza delle api e gli hanno mostrato come le api producono il miele. Ora, chi lo desidera, opportunamente vestito con scafandri da apicoltore, può visitare l’Apiario e avvicinarsi alle arnie per vedere le api all’opera.

Il primo appuntamento, dedicato soprattutto ai più piccoli accompagnati da genitori e nonni, è in programma sabato 11 maggio dalle 9 alle 12.

Le date successive: 25 maggio – 8 giugno – 22 giugno – 6 luglio – 20 luglio, sempre dalle 10 alle 12.

Le visite saranno aperte a tutti, a ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione chiamando i seguenti numeri: 338 4524386 – 347 7263814.

Si consiglia di indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse. Ci si avvicinerà alle arnie indossando i vestiti protettivi forniti da Auser Attivamente (adulti e bambini).

