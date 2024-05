Bergamo. Grande successo per la terza edizione del Concerto per l’Europa

Grande successo per la terza edizione del Concerto per l’Europa svoltosi il 9 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Seminario Vescovile in città alta a Bergamo.

Oltre a Roberto Gualdi che ha condotto la serata, hanno portato un saluto sul palco:

Marzia Marchesi, Assessora alla Pace del Comune di Bergamo

Romina Russo, consigliera delegata alla pace della Provincia di Bergamo

Maurizio Bonomi, Presidente Croce Rossa – Comitato di Bergamo

Carlo Personeni, Presidente Ente Bergamaschi nel Mondo

L’evento si pone l’obiettivo di offrire alla città di Bergamo un momento di riflessione sul tema dell’Europa e sulle motivazioni per cui è stata istituzionalizzata una giornata ad essa dedicata.

L’iniziativa è organizzata da Proloco Bergamo, in collaborazione con l’Assessorato alla Pace del Comune di Bergamo e con il contributo del Consiglio regionale della Lombardia, Fondazione Banca Popolare di Bergamo, Fondazione Asm, Ente Bergamaschi nel mondo e Bim Bergamo.

Il Concerto ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio di Commissione Europea – rappresentanza a Milano, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo e Confartigianato Imprese Bergamo.

Al termine del concerto il pubblico ha potuto lasciare una libera donazione a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo e di Proloco Bergamo per il sociale.

Sul palco, per l’occasione, si è esibita la Paolo Favini Evolution Band, con le splendide voci di Nadia Bassano e Marco Daniele Ferri:

Paolo Favini alla Direzione musicale, Arrangiamenti e Saxes con i musicisti: Claudio Tripoli al Sax alto e al Flauto, Alberto Macciola al Sax baritono, Fabio Bau alla Tromba e al Flicorno, Dario Spezia alle Chitarre, Edoardo Maggioni al Pianoforte, Fabrizio Bernasconi alle Tastiere, Francesco Carcano al Basso elettrico, Fabio Mastellaro alla Batteria.

La band ha allietato il pubblico con i migliori brani della musica italiana degli anni ’60 e ’70, ecco il programma:

Inno di Mameli

Inno alla Gioia

Insieme

Il mondo

Vorrei che fosse amore

Insieme a te non ci sto più

Io che amo solo te

E la chiamano estate

Sapore di sale

Mi ritorni in mente

C’era un ragazzo

E se domani

Tintarella di luna

Se telefonando

Stasera che sera

Il tuo bacio è come un rock

Piazza grande

Estate

Figli delle stelle

Il triangolo

Blu l’amore è blu

Domani è un altro giorno