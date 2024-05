FESTA DELLA MAMMA: MILANO E LOMBARDIA, RECORD PRENOTAZIONI DOLCI A TEMA (+25%), BOOM ACQUISTI FIORI E PIANTE (+15%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – “La mamma è sempre la mamma”, un detto celebre che non tramonta mai e trova riscontri anche negli acquisti di doni e nelle prenotazioni di dolci in vista della ‘Festa della Mamma’ in programma domenica 12 maggio. Infatti, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (realtà della Grande Distribuzione Organizzata che conta su una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) rispetto allo scorso anno si registra un’impennata di vendite di piante e fiori del 15% mentre le prenotazioni di torte e, più in generale, di dolci a forma di cuore o caratterizzate dai simboli della ‘Festa della Mamma’ crescono del 25%.

“Richieste intergenerazionali – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – che riguardano sia figli, sia padri, con richieste che vanno dalle classiche guarnizioni con fragole o frutti di bosco fino a proposte in versioni senza glutine. In ascesa, poi, la personalizzazione delle torte con una foto della festeggiata”.

Guardando invece al settore green, primato per le piante d’appartamento, la coltura idroponica e tra i fiori, per quelli recisi e per le rose stabilizzate.

V. A.