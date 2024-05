L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha organizzato una serata per celebrare l’anniversario della legge Basaglia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – Entrata in vigore il 13 maggio 1978, la legge 180 è la prima e unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi, riformando il sistema di cura per il disagio mentale e segnando una svolta nel mondo dell’assistenza ai pazienti psichiatrici.

A 46 anni dall’entrata in vigore della legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha organizzato una serata per celebrare e ricordare il grande cambiamento che questa legge ha portato nel panorama sociale e culturale italiano e non solo.

L’evento si terrà lunedì 13 maggio alle ore 20 a Milano presso la Casa della Psicologia, in Piazza Castello 2, e Online sulla piattaforma GoToWebinar.

La serata sarà un’opportunità per riflettere sul passato, ma anche per guardare al presente e al futuro della cura del disagio e disturbo psichico, nonché per promuovere attivamente il benessere psicologico. Gli interventi dei relatori si concentreranno sulle sfide attuali e future che affrontano coloro che lavorano nei servizi dedicati alla salute mentale, offrendo una panoramica multi-prospettica e interdisciplinare sulle strategie terapeutiche del domani.

Introducono e moderano l’evento Valentino Ferro, Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista SPI e IPA, Tesoriere OPL e Anita Fallani, autrice del podcast Mele.

Intervengono: Leo Nahon, Psichiatra e Psicoterapeuta già Direttore Psichiatria presso Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda; Francesco Barale, Professore emerito di psichiatria dell’ Università di Pavia, psicoanalista SPI; Elisabetta Baldin, Psicologa, Psicoterapeuta, in rappresentanza della Brigata Basaglia Franz Comelli, Psichiatra, Psicoanalista SPI e IPA, direttore scientifico di Basti-Menti e Davide Broglia, Psichiatra, Direttore SS Equipe forense Psichiatria Penitenziaria e Dipendenze di Pavia, Responsabile sanitario del Carcere di Pavia psicoanalista SPI e IPA.L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. L’iscrizione è obbligatoria.

