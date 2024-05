Milano. Morti sul lavoro in Lombardia: in piazza della Scala 172 bare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – Stamane, Piazza della Scala, tra il Teatro e Palazzo Marino, è stata riempita di 172 bare, tante quanti i morti sul lavoro che la Lombardia ha registrato nel 2023 (e nei primi tre mesi del 2024 il numero è già di 41 vittime!).

In piazza della Scala sono intervenuti il Segretario Generale della UIL Lombardia Enrico Vizza, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente dell’Ital UIL Nazionale Giuliano Zignani e il Segretario Generale UIL PierPaolo Bombardieri.

“Ogni bara porta il nome di un giovane, di una persona, di un lavoratore che non ha fatto rientro a casa tra le braccia della sua famiglia. Si tratta anche di lavoratori arrivati anche dai paesi dell’Est Europa, o dal Nord Africa che qui volevano costruirsi un futuro e che nel nostro paese hanno invece trovato la morte. Persone che hanno lasciato figli, mogli, genitori ai quali va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Ma non basta!. Anche da qui, da questa piazza vogliamo lanciare il nostro grido ADESSO BASTA, vogliamo ZEROMORTISULLAVORO. Vogliamo scuotere la coscienza di tutti, Imprese, istituzioni, Enti locali, cittadini, ognuno per il proprio ruolo. Per raggiungere l’obbiettivo di ZEROMORTI dobbiamo fermare il profitto per salvare vite umane. Ogni azione per evitare infortuni sul lavoro va messa in campo perché siamo a misure da guerra civile. E in guerra per vincere si mette in campo tutto” ha dichiarato Enrico Vizza.

V. A.