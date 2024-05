Incidente a Corsico lungo la vecchia Vigevanese, elisoccorso in azione – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 maggio 2024 – Intorno alle ore 17.00, lungo la Vecchia Vigevanese, all’altezza dell’incrocio con Via Vittorio Veneto, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto, che, dopo l’impatto ha terminato la sua corsa diversi metri dopo.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio, una della Croce Rossa di Buccinasco, un’automedica e l’elisoccorso. Tre le persone coinvolte: un 19enne, un 26enne e una ragazza.

I feriti sono stati trasportati, uno in elicottero in codice giallo in ospedale al Niguarda e uno in ambulanza all’ospedale Policlinico di Milano, mentre la Polizia Locale, accorsa con diverse pattuglie anche motociclisti, ha fatto tutti i rilievi. Mentre un mezzo dell’AMSA ha pulito la strada dall’olio e dai vetri per rimettere in sicurezza la strada.

V. A.