(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2024 – Intorno alle ore 2.30 di questa notte, un ragazzo di 20 anno, mentre transitava in moto lungo la via Rospigliosi, in zona San Siro, ha per cause in fase di accertamento, perso il controllo della moto, cadendo a terra, picchiando la testa, dopo aver perso il casco. Il ferito, dopo esser stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è deceduto.

V. A