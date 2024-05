Rexal Villorba Corse centra il primo podio nel Super Trofeo a Spa

In gara 1 del secondo round 2024 il team trevigiano celebra la piazza d’onore assoluta di Strignano-Di Folco e arrivano punti dalle classi Am con Saleilles ed LC con i Privitelio. Gara 2 interrotta con bandiera rossa dopo solo 6 giri. Prossimo atto a metà giugno nel contesto della 24 Ore di Le Mans

Spa (Belgio), 11 maggio 2024. Arriva in gara 1 del secondo round 2024 a Spa il primo podio di Rexal Villorba Corse nel Lamborghini Super Trofeo. Su uno dei circuiti leggendari delle corse, il team trevigiano risponde presente con tre Huracan ST Evo2 da 620 cavalli dopo l’esordio a Imola e in Belgio conquista un brillante secondo posto al termine della prima corsa del weekend del monomarca europeo. Protagonisti i portacolori Alberto Di Folco e Benedetto Strignano. Competitiva fin dalle qualifiche la prova dell’esperto e veloce pilota romano, terzo in griglia di partenza e poi sempre in lotta ai vertici nella prima metà della corsa, fino alla sosta per il cambio pilota, quando la squadra diretta da Raimondo Amadio ha ottimizzato lavoro e strategia, facendo balzare al comando la “Lambo” numero 15 del duo italiano, a quel punto guidata da Strignano. Il 26enne driver di Barletta è rimasto in testa fino all’ultimo giro e senza correre inutili rischi ha poi concluso con un secondo posto prezioso per equipaggio e scuderia e a lungo celebrato sul podio di Spa.

Gara 2, invece, è stata interrotta con una bandiera rossa esposta dopo appena 6 giri (in quel momento Strignano era undicesimo e non c’è stato neanche il tempo per il cambio obbligatorio). Tornando a gara 1, Rexal Villorba Corse ha raccolto punti anche nelle classi AM con il gentleman driver francese Cyril Saleilles settimo (poi sesto in gara 2) ed LC con Luciano e Donovan Privitelio, classificati ottavi (come in gara 2) ma privati della possibilità di vittoria a causa di un contatto e conseguente fuoripista nel finale mentre erano in testa alla categoria dopo la pole position ottenuta proprio da Donovan Privitelio. Ora il circus del Super Trofeo attende la sua prima volta a Le Mans, dove su un altro circuito storico come quello della Sarthe tornerà in pista a metà giugno nel prestigioso contesto della 24 Ore francese.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara alla luce di Spa: “Siamo molto contenti per il podio, l’abbiamo davvero meritato. Di Folco non ha naturalmente bisogno di conferme, ha fatto un ottimo lavoro nella prima parte di gara 1, e sono molto felice per Benny Strignano perché alla prima esperienza nel Super Trofeo centrare subito il podio e farlo in un circuito come Spa è una grande soddisfazione e anche il modo più bello per ripagare la fiducia che Villorba Corse gli ha dato e che tutti i nostri ragazzi ripongono in lui. Sono punti importanti per il campionato, la trasferta in Belgio è stata più che positiva, peccato soltanto per lo sfortunato episodio che ha coinvolto Privitelio in gara 1 e per gara 2, dove non siamo riusciti a portare a termine la strategia per via della bandiera rossa che non ci ha permesso di provare la rimonta. Ora tutti pronti per il ‘big one’ a Le Mans, dove torneremo dopo 5 anni”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 17 novembre Jerez de la Frontera.