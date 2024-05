TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 14 al 19 maggio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2024 – GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

14 – 19 maggio

14 maggio

12.00 Esperienza | Walk_Talk. La cultura e la città

Partecipazione gratuita previa iscrizione

In occasione del settantasettesimo compleanno del Piccolo Teatro di Milano, il Walk_Talk La cultura e la città, itinerario tra le istituzioni simbolo della cultura milanese, attraversa la città con un percorso che unisce le istituzioni pubbliche che hanno contrassegnato, con la loro azione, la rinascita di Milano nel dopoguerra e costituiscono a tutt’oggi una vera e propria “cittadella” della cultura. Una Milano che appare, nelle parole di Giorgio Strehler, un “necessario punto d’incontro” di idee e progetti, a fondamento dell’identità europea e internazionale della città. Il percorso, che intreccia il racconto dei luoghi a letture a cura di allieve e allievi della Scuola del Piccolo Teatro, prende avvio da Triennale Milano e prosegue verso la Pinacoteca di Brera, il Teatro alla Scala, per approdare alla sede storica del Piccolo, in via Rovello.

18.00 Incontro | “Il potere degli oggetti” come setting di apprendimento e di relazione – NABA TALKS. Dalla parola all’oggetto – dialogo tra linguaggio, arte e design

Ingresso libero previa iscrizione

Cosa apprendiamo attraverso gli oggetti? Quali tipologie di relazioni instaurano e comunicano a chi li utilizza, e quale tipo di interazione facilitano tra le persone e l’ambiente? Attraverso quali strumenti possiamo, nel ruolo di antropologi e designer, identificare e quindi comprendere le influenze culturali che modellano i processi di progettazione, produzione e creazione degli spazi e degli oggetti che abitiamo e usiamo? Roberta Bonetti, docente di Antropologia applicata, Antropologia dell’educazione e Antropologia della cultura materiale all’Università di Bologna è l’ospite del secondo appuntamento del ciclo di incontri promosso da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti NABA TALKS. Dalla parola all’oggetto – dialogo tra linguaggio, arte e design ne parlano. Introduce Simone Domenico Liscio.

18.30 Incontro | 20/20.000Hz. Suono, radio e città

Ingresso libero previa iscrizione

Secondo appuntamento del Public program di Ritratto di città, progetto di MASBEDO a cura di Cloe Piccoli. La conversazione approfondisce la pratica radiofonica come atto sociale e democratico a partire dall’esperienza dello Studio di Fonologia. L’obiettivo è indagare l’attitudine e il senso politico insito nell’ascolto e nell’appropriazione orizzontale dello spazio attraverso forme e suoni. Focus dell’incontro è la dimensione socio-politica del suono, inteso come medium di condivisione culturale attraverso radio e città. Tema centrale di Ritratto di Città (20/20000Hz) che, partendo dalle radici storiche, politiche e culturali dello Studio di Fonologia RAI di Milano – di Luciano Berio e Bruno Maderna – permette di delineare un itinerario critico focalizzato sul sonoro come elemento dirompente e antagonista, in relazione ai contesti di riferimento.

Intervengono: Delia Casadei, musicologa; Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program, Triennale Milano; MASBEDO, artisti; Manuel Orazi, storico dell’architettura e della città; Carlo Pastore, direttore artistico; Cloe Piccoli, curatrice e critica d’arte

15 maggio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.00 Presentazione volume | Hope is the thing with feathers

Ingresso libero previa iscrizione

Il volume, ideato dall’artista italo albanese Anila Rubiku, raccoglie la serie di cento uccelli che compone l’installazione Hope is the thing with feathers, il cui titolo cita il verso di una poesia di Emily Dickinson. Il libro, a cura di Elisa Fulco, mette in scena attraverso la rappresentazione degli uccelli colorati la metafora della condizione femminile, intrappolata in intricati pattern, in background socio-culturali che come reti e tralicci le hanno impedito di volare. Una riflessione su come il calco maschile abbia modellato lo spazio urbano e la stessa idea del femminile, limitandone l’espressività. Intervengono: Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano; Anila Rubiku, artista; Elisa Fulco, curatrice; Paolo Vicentini, collezionista.

18.00 Incontro | Gli “ismi” della moda – NABA TALKS. Dalla parola all’oggetto – dialogo tra linguaggio, arte e design

Ingresso libero previa iscrizione

Il terzo appuntamento del ciclo di incontri, promosso da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, NABA TALKS. Dalla parola all’oggetto, è incentrato sugli “ismi” che caratterizzano l’arte e la moda del contemporaneo, prendendo come esempio i loro ispiratori. Dal minimalismo di Chanel fino ad Armani e oltre, indagando il citazionismo di Schiaparelli per proseguire fino a Gucci, fino all’analisi dei vari espressionismi, da Balenciaga a Rick Owens. Ospite della conferenza è Fabriano Fabbri, docente di Stili e arti del contemporaneo e Forme della moda contemporanea presso l’Università di Bologna, autore di numerosi saggi e monografie, tra cui il doppio volume La moda contemporanea, editi da Einaudi nel 2019 e nel 2021. Introduce Simone Domenico Liscio.

16 maggio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

11.30 Conferenza stampa | Roberto Sambonet. La teoria della forma

Presentazione alla stampa della mostra dedicata a Roberto Sambonet, a cura di Enrico Morteo.In occasione del centenari o dalla nascita di Roberto Sambonet, tra le pieghe del racconto della sua vita e della sua carriera di designer, grafico e artista, la mostra ne esplora il metodo e il pensiero con oggetti, disegni, dipinti e documenti provenienti principalmente dall’Archivio Roberto Sambonet.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

17 maggio

11.00 – 18.00 Esperienza | Sceglilo sfuso o riciclabile

Ingresso libero previa iscrizione

Un percorso interattivo ed esperienziale organizzato da Altroconsumo nell’ambito di un progetto che promuove l’informazione e la formazione dei consumatori, per sensibilizzarli rispetto alla riduzione degli imballaggi attraverso il riutilizzo, il riciclo, la semplicità di smaltimento e la comprensione delle etichette. Il percorso prevede sei workshop declinati nelle tre aree tematiche: #DESIGN FOR RECYCLING; #DESIGN FOR RESPONSIBLE CHOICES e #DESIGN FOR FUTURE, ideati dagli studenti dell’Advanced Design Course dell’Università di Bologna, attraverso l’Osservatorio Innovazione Packaging, che si integreranno all’esposizione di trenta reperti di plastica arrivati dal mare e raccolti su varie spiagge italiane da Archeoplastica. IlVespaio installa le macchine Precious Plastic, mostrando ai visitatori il processo di riciclo degli imballaggi di plastica e coinvolgendoli attivamente.

18.30 Visita guidata | Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini

Visita guidata a pagamento

Triennale Milano propone una visita guidata per scoprire, attraverso la mostra Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini, l’opera di Mendini, architetto, designer, artista e teorico che ha segnato le rivoluzioni del pensiero e del costume del vecchio secolo e del nuovo millennio. l titolo dell’esposizione Io sono un drago prende spunto da uno dei suoi più emblematici autoritratti per enfatizzare l’unicità della sua figura nel mondo del progetto. La mostra si articola in nuclei tematici e riunisce lavori di formati, materiali e soggetti differenti, opere provenienti da numerose collezioni pubbliche e private e coinvolge voci da tutto il mondo.

18 maggio

11.00 – 18.00 Esperienza | Sceglilo sfuso o riciclabile

Ingresso libero previa iscrizione

11.00 Laboratorio | Bamboo Building

Presso Biblioteca Parco Sempione

Partecipazione gratuita, previa iscrizione

Un’attività che coinvolge famiglie e bambini nella costruzione di strutture e piccoli villaggi in bambù. La tecnica utilizzata, quella della cupola geodetica ideata da Richard Buckminster Fuller e portata da lui in Triennale in occasione della 10ª Esposizione Internazionale nel 1954, permetterà di creare infinite composizioni di piccole abitazioni sostenibili, combinando bastoni di bambù in forme sempre nuove.

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento

18.30 Visita guidata | Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini

Visita guidata a pagamento

19 maggio

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento

15.30 Laboratorio | Bamboo Building

Presso Triennale Milano

18.30 Visita guidata | Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini

Visita guidata a pagamento