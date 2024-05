Domenica 26 maggio: è tempo di Bicipace! Ecco l’itinerario da Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 12 maggio 2024 – Bicipace è l’allegra biciclettata pacifista nata 40 anni fa, aperta a tutti, con tanti itinerari dall’est Ticino che convergono tutti alla Colonia elioterapica di Turbigo concentrando migliaia di colorati ciclisti spinti dai valori della pace e del rispetto dell’ambiente. Alla colonia saranno organizzati come sempre spettacoli di musica, concorsi a premi, banchetti, giochi per bimbi e ristorazione e tanto altro. L’itinerario da Abbiategrasso partirà domenica 26 maggio alle 9 da piazza Castello di Abbiategrasso passando per Cassinetta, Robecco, Castellazzo, Magenta, Boffalora, Bernate, Cuggiono, Malvaglio, Turbigo.

Caratteristiche: Si tratterà di pedalare con tranquillità per quasi 30 km, per la sola andata, in parte lungo navigli senza traffico e in parte su strada, con alcune soste durante il percorso. Durata circa 3 ore (sola andata), mentre il ritorno dovrà essere fatto in autonomia. La partecipazione è gratuita.

Terre di Parchi avvisa che solo da Cuggiono sarà garantita assistenza tecnica, sanitaria e servizio di scorta della polizia locale.

“La pedalata è molto suggestiva e tranquilla ma per la lunghezza e il tipo di itinerario, non è adatto per bimbi piccoli sulla propria bicicletta. Consigliamo inoltre di portarsi almeno una camera d’aria di scorta e controllare molto bene la propria bici in modo che non abbia problemi durante il percorso.”

Anche lungo i Navigli andrà prestata molta attenzione ai ciclisti “veloci” che arrivano da ogni direzione e quindi bisognerà stare perfettamente in fila indiana. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per ogni incidente causato da comportamenti individuali scorretti.

Per eventuali aggiornamenti consultare la pagina Facebook del circolo Legambiente Terre di Parchino scrivere a Legambiente.abbiategrasso@gmail.com

Dettagli percorso:

ore 9 ritrovo ad Abbiategrasso, piazza Castello, registrazione partecipanti

ore 9.15 PARTENZA

ore 9.45 circa Robecco sul Naviglio, ponte degli scalini

ore 9.50 circa Castellazzo dè Barzi, via XX Luglio

ore 10.15 circa Magenta, via Petrarca 43 presso Il Melograno (Sosta di 10 min)

ore 11 circa Boffalora, piazza Matteotti e poi ponte sul Naviglio

ore 11.30 circa Bernate sul Ticino, ponte sul Naviglio

Castelletto di Cuggiono

ore 12.00 circa Cuggiono, piazzale dello Sport presso la piscina comunale (Sosta e adunata di tutti i percorsi, inizio assistenza tecnica e sanitaria, supporto polizia locale)

ore 12.15 Malvaglio

ore 12.30-13.00 ARRIVO alla colonia elioterapica di Turbigo in via Novara 51: ristoro, relax, banchetti, musica ecc.

Ritorno in autonomia nel pomeriggio