Concerto Radio Italia in piazza Duomo: mercoledì 15, tram deviati e stazione chiusa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Mercoledì 15 maggio c’è il concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto in serata, dopo le 11:30 alcune linee tram cambiano servizio e dalle 13 circa la stazione Duomo chiude.

Stazione Duomo chiusa

A partire dalle 13 circa fino al termine del servizio i treni di M1 e M3 saltano Duomo.

La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna.

usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

scendete alle stazioni vicine di L’ATM Point di Duomo è chiuso tutto il giorno. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna, Centrale, Garibaldi o Zara aperti dalle 7:45 alle 20.

Tram deviati dalle 11:30

Tram 2. Fa servizio tra Maciachini e Lanza. Poi devia e prosegue in Foro Bonaparte, via Carducci, corso Magenta, corso Vercelli, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta, via Rospigliosi e fa capolinea in piazza Axum. I tram sono sostituiti dai bus B2 tra piazzale Baracca e piazzale Cantore . Non fa servizio nelle tratte piazzale Baracca-piazza 6 Febbraio e Lanza-piazzale Cantore.



Tram 3. Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo.



Tram 10. Fa servizio tra viale Lunigiana e piazza 6 Febbraio. Da qui devia per via Vincenzo Monti e passa in via largo V Alpini, via Ariosto, corso Vercelli, via Ravizza, via Raffaello Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta (capolinea). Tra Conciliazione e piazzale Cantore usate i bus B2.



Tram 12. Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.



Tram 14. Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e via Cusani. I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Lorenteggio e piazzale Cantore. Passano da via Gonin, piazza Tirana, via Giambellino, piazza Napoli, via Solari, piazza del Rosario e viale Coni Zugna.



Tram 15. Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo. Dopo le 20 nelle due direzioni deviano e saltano le fermate tra piazza Abbiategrasso M2 e corso Italia/via Lusardi. Passano per via Meda e corso San Gottardo.



Tram 16. È in servizio nelle tratte San Siro-largo d’Ancona e Monte Velino-Missori.



Tram 19. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.