Milano. Incidenti: 72enne investita in Piazzale Brescia, una in De Angeli e 13enne in via Cabella

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Nel tardo pomeriggio di oggi, tre pedoni sono stati investiti in zona Baggio / San Siro.

Il primo episodio è avvenuto in piazzale Brescia, intorno alle ore 18.00, angolo via Magnasco, davanti all’Auxologico, dove una donna di 72 anni è stata investita e trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Poco dopo, intorno alle 18.15, in via De Angeli, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca hanno trasportato una donna di 58 anni in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano, dopo esser stata investita.

Mentre alle 18.24, in via Cabella, a Baggio, un ragazzino di 13 anni è stato investito e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste e un’automedica.

Ieri sera, in piazzale Brescia, davanti alla Casa di Riposo, una bambina di 4 anni è stata soccorsa e trasportata in codice giallo dopo esser stata investita.

V. A.