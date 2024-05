(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Per l’edizione 2024, 10·Corso·Como è partner di Piano City Milano, un progetto promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano. Il rinomato festival diffuso della città, che porta la musica tra le persone, si terrà dal 17 al 19 maggio.

Il Café di 10·Corso·Como, un’oasi circondata da un giardino rigoglioso e nascosta nel cuore del cortile dell’iconico concept store, accoglierà il pubblico con un allestimento speciale, creando un’occasione di condivisione e socialità. Un pianoforte sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi nella musica per vivere un’esperienza di ascolto insolita. Due gli artisti protagonisti selezionati da Piano City Milano che si esibiranno all’interno del Café di 10·Corso·Como nei giorni del 18 e del 19 maggio, portando la musica in uno spazio che normalmente non accoglie concerti.

10·Corso·Como crea e diffonde il concetto di coesione tra cultura e tendenza, promuovendo il legame tra il mondo della moda, del design e del food.

LUCA BOMBARDI

SABATO 18 MAGGIO, ORE 18:00 | MUSICA JAZZ

Nato a Ravenna nel 1987, si diploma in pianoforte classico per poi laurearsi in musica jazz. Il suo repertorio va dalla musica classica al jazz, fino alla musica pop e alle colonne sonore. Ha collaborato con importanti artisti, tra cui Paolo Fresu, Mauro Ottolini, Francesco Tricarico e Martha Rossi. Nel 2006 ha lavorato come pianista a bordo di Costa Crociere. Si esibisce regolarmente in festival ed eventi musicali, collabora con la casa editrice “Curci” nella realizzazione di audiolibri per ragazzi. É docente di musica presso scuole secondarie.

ILARIA SICA & FRANCESCO INTERNULLO

DOMENICA 19 MAGGIO, ORE 16:00 | MUSICA CLASSICA

“Danzando a quattro mani” è il titolo della performance per pianoforte a 4 mani in cui si esibiranno Ilaria Sica e Francesco Internullo. Lei, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza, partecipa a concorsi nazionali ed internazionali, seminari e masterclass, e si perfeziona con il M°Orazio Maione. Nel 2017 consegue il diploma di II livello con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma sotto la guida del M°Alessandra Torchiani. Dal 2011 collabora con MuSaClassica esibendosi in eventi come solista, orchestra e formazioni da camera in Italia e all’estero, tra cui la tournèe in Cina nell’estate 2023. Lui, nato a Roma, si diploma in pianoforte e si laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo e in Musicologia. Più volte premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, si esibisce regolarmente come solista e in varie formazioni.

Per info: www.10corsocomo.com/it