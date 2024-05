Sesto San Giovanni. Bambina di due anni azzannata da un pitbull: grave

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 13 maggio 2024 – Stamane, in via Picardi, 124, una bambina di due anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull, mentre stava giocando con la sorellina gemella, quando è stata aggredita dal cane in un appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sesto San Giovanni, l’Ats e il 118. Il pitbull è stato rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Una delle due gemelle è rimsta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo. Illesa l’altra bambina. La zia, nel tentativo di salvare le nipotine, ha riportato ferite profonde ed è stata trasportata in codice giallo al Niguarda di Milano.

La giovane zia di 25 anni è stata recuperata dai vigili del fuoco: la casa è al primo piano e pensava di gettarsi a terra dal tubo al quale si era aggrappata, sul balcone, per sfuggire alla furia del cane. Le due gemelle erano ancora chiuse in bagno, dove le aveva messe in salvo la ragazza.

