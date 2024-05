SETTIMO MILANESE. DELVECCHIO (CENTRODESTRA) PRESENTA PROGRAMMA E LISTE: ECCO TUTTI I NOMI – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 13 maggio 2024 – – Sala consiliare piena, sabato sera, per la presentazione del candidato sindaco Ruggiero Delvecchio, del programma elettorale e delle quattro liste che lo sostengono: Forza Italia, Lega, Fratelli di Settimo e lista civica Oltre.

“Come ho già avuto modo di dire – ha esordito Delvecchio – non mi candido solo a sindaco di Settimo. Mi candido a sindaco di Settimo, di Seguro, di Vighignolo, di Villaggio Cavour e di tutte le periferie troppo spesso dimenticate in questi anni”.

Il candidato sindaco ha poi spiegato i motivi della sua candidatura: “Sono qui per amore della città in cui sono cresciuto e in cui ho messo su famiglia. Purtroppo la nostra Settimo sta andando nella direzione sbagliata. E’ necessario e urgente un rilancio che parta da un grande progetto civico aperto ai cittadini e trasversale, che si traduca in un buongoverno capace di progettualità, di un pensiero strategico e di concretezza”.

Per quanto riguarda il programma, Delvecchio ha toccato tutti i principali argomenti del suo progetto, a partire dalla sicurezza: “Vogliamo una Settimo in cui tutti i cittadini si sentano sicuri nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade e in tutti i luoghi pubblici. Intendiamo istituire l’assessorato alla Sicurezza, un servizio di vigilanza privata, il controllo di vicinato e potenziare la videosorveglianza”. Quindi, il trasporto pubblico: “Settimo possiede soltanto una costosa e poco efficiente linea bus di collegamento con Milano. Il continuo salto delle corse rende sempre più complicata la situazione per studenti e pendolari. Occorre creare un tavolo di lavoro con gli Enti superiori al fine di potenziare i trasporti, oltre a istituire corse notturne soprattutto nel fine settimana”. Altro problema urgente da affrontare è il decoro urbano: “Oltre a potenziare il servizio di igiene urbana vogliamo acquistare fototrappole per cogliere in flagrante e multare coloro che abbandonano i rifiuti”. E ancora, il sociale: “Vogliamo una Settimo che non lasci indietro nessuno, che sia capace di coniugare le esigenze di tutti. Abbiamo progetti per tutte le fasce di età: dall’aumento dei servizi per i nostri cittadini dai capelli d’argento alle politiche giovanili affinché la nostra città possa offrire spazi e opportunità anche a bambini e ragazzi”. Non meno importante il lavoro: “Vista la sua posizione strategica, Settimo deve diventare una città in grado di offrire maggiori opportunità a lavoratori e commercianti”.

Tanti gli ospiti intervenuti: “Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Comazzi, il consigliere regionale Silvia Scurati, il consigliere metropolitano Francesco Variato, l’onorevole Luca Squeri, il Maestro Marco Polli per l’accompagnamento musicale e i tantissimi amici presenti – ha concluso Delvecchio -. Una elevata partecipazione che testimonia come a Settimo ci sia davvero tanta voglia di cambiamento. Il nostro obiettivo non è vincere tanto per vincere, ma vincere per cambiare davvero la nostra città: Settimo deve tornare a essere pulita, sicura, funzionale e con quello spirito di comunità che aveva fino ad alcuni anni fa”.

Di seguito, tutti i candidati delle quattro liste:

OLTRE

Giovanna Spannocchi, Andrea Tenconi, Edoardo Baltrocchi, Angela Bramani, Antonino Foti, Isabella De Natale, Veronica Veggo, Samantha Porta, Giuseppe Airaghi, Antonio Miranda, Annalisa Baudino, Vincenzo Cartagena, Sonia Ramponi, Alessandro Sora, Davide Pizzi, Martina Crainich.

FORZA ITALIA

Liviana Lorato, Maria Mazzoni, Luigia Bassi, Massimiliana Angela Fumagalli, Floriana Palermo, Roberta Ferrante, Anna Moreo, Dario Bersani, Luigi Immesi, Vincenzo Buonomo, Pietro Di Menza, Danilo Patanè, Antonio Mussap, Mario Biondo, Dana Iobagiu, Fabio Rigno.

FRATELLI DI SETTIMO

Diana Malossi, Luigi Caracappa, Maria Grazia Cavazzana, Antonio Comito, Lorenzo Ricchiuti, Luigi Ortolano, Emma Musmarra, Fabio Tini, Ciro Scognamiglio, Michele Tardugno, Ilaria D’Ambrosio.

LEGA

Luca Bulciaghi, Marco Polli, Lorena Candotti, Ernesto Marinoni, Ernesto Boscato, Marika Bulciaghi, Dario Terruzzi, Gianni Ubbiali, Ambra Cavalletti, Massimo Milani, Gabriele Urban, Alice Milani, Diego Grimaldi, Joseph Leo Velonà, Ornella Salerno, Stefania Moroni.