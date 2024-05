GARAVAGLIA (FDI): “SOLIDARIETÀ E VICINANZA ALLE FORZE DELL’ORDINE, NON VOGLIAMO LASCIARLI SOLI”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – Nella giornata di oggi, martedì 14 maggio, una delegazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, guidata dal capogruppo Christian Garavaglia e dall’Assessore alla sicurezza si sono recati in Stazione Centrale per far visita ai presidi delle Forze dell’Ordine.

“Il problema sicurezza nelle nostre città, in particolare nelle grandi città, è molto preoccupante; a seguito dei diversi episodi di criminalità, che hanno visto vittime le Forze dell’Ordine abbiamo così voluto, come Gruppo consiliare, portare la nostra vicinanza e solidarietà agli uomini in divisa.

L’impegno di Fratelli d’Italia, anche in Consiglio Regionale, continua per garantire sicurezza ai nostri concittadini e per gli stessi operatori”.

Redazione