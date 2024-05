I-DAYS MILANO COCA COLA: BigMama sul palco prima di DOJA CAT giovedì 27 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro

Milano, 14 maggio 2024. Il cast degli I-Days Milano Coca-Cola si arricchisce con il grande nuovo nome del rap italiano made in Italy: sarà infatti la rapper BigMama a scaldare il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro giovedì 27 giugno prima della cantante, rapper e produttrice DOJA CAT che arriverà in Italia dopo il trionfo dei suoi concerti sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival in California dello scorso aprile.

Prima di loro sul palco anche la cantautrice e produttrice statunitense HEMLOCKE SPRINGS.

Un 2024 all’insegna del talento e del carisma quello di BigMama che, dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo con “La Rabbia Non Ti Basta”, il discorso tenuto al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York davanti a una platea di duemila ragazzi, la conduzione del Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma e la pubblicazione proprio oggi del suo primo libro “Cento Occhi” (Rizzoli), approda sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola per travolgere il pubblico grazie alla sua energia e voglia di trattare tematiche sociali importanti.

Anche quest’anno i nomi più grandi della musica mondiale hanno scelto il palco deli I-Days Milano Coca Cola per portare la loro musica live ai fan che sono pronti ad accorrere da tutta Italia, e anche dall’estero, per una serie di concerti che dal 29 maggio al 12 luglio faranno risuonare l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

Una lineup di artisti internazionali che richiamerà centinai di migliaia di fan della musica: il 29 giugno i METALLICA, il 4 giugno LANA DEL REY, il 16 giugno i GREEN DAY, il 27 giugno DOJA CAT, il 29 giugno (SOLD OUT) e 30 giugno TEDUA (primo headliner italiano nella storia della manifestazione), il 6 luglio i QUEEN OF THE STONE AGE, il 7 luglio i BRING ME THE HORIZON, il 9 luglio SUM41 e AVRIL LAVIGNE (SOLD OUT) e il 12 luglio gli STRAY KIDS, la band al vertice del Kpop.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

L’edizione 2023 ha visto alternarsi sul palco FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA, PAOLO NUTINI, TRAVIS SCOTT, LIAM GALLAGHER, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS e gli ARCTIC MONKEYS.