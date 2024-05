MILANO. BRUNO MEGALE, ESPERTO DI TERRORISMO E JAHIDISMO, E’ IL NUOVO QUESTORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – L’attuale questore di Milano, Giuseppe Petronzi, questore di Milano dal 30 dicembre 2020, è stato nominato prefetto a Trento.

Al suo posto arriva l’attuale questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, 57 anni, reggino, che è stato nominato nuovo questore di Milano. Megale, già dirigente della Digos di Milano, è esperto di terrorismo e jihadismo. Il suo insediamento in via Fatebenefratelli è previsto per il 20 maggio prossimo.

Tre le sue esperienza in Polizia, tanti anni a Brescia, è stato il questore più giovane d’Italia a Caltanisetta. Ha guidato la Direzione del presidio Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo aereo di Fiumicino – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.

Vittorio Aggio