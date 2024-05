Oltre 100 bambini della scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Arese alla scoperta dei servizi offerti dall’Ufficio Postale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – Questa mattina oltre 100 bambini della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Arese sono stati protagonisti di una iniziativa speciale all’Ufficio Postale di via Matteotti, per capire come funziona un ufficio postale e quali attività vengono svolte.

Questa visita rientra in un percorso che i bambini stanno facendo, per conoscere la città di Arese e i servizi offerti alla cittadinanza.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale nella mattinata e sono stati accolti, oltre che dagli operatori dell’Ufficio Postale, dal Direttore dell’ufficio Michele Gonfriddo; grazie al loro aiuto hanno scoperto i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, comprendendo il lavoro che viene svolto in un Ufficio Postale e hanno seguito virtualmente il percorso che una cartolina o una lettera compie verso le destinazioni finali una volta imbucata nella cassetta rossa. Cartoline e lettere come mezzi per riscoprire il piacere e il valore della scrittura e per veicolare messaggi di gioia, ed emozioni da dedicare a una persona cara.

Per meglio comprendere il viaggio della corrispondenza, i bambini hanno inoltre imbucato delle cartoline e delle lettere che hanno preparato a casa assieme ai genitori, indirizzate ad una persona cara vicina o lontana; al messaggio che viaggia in rete al quale sono abituati, è stato dato valore al messaggio che arriva al destinatario dopo qualche giorno seguendo un percorso poco conosciuto dalle nuove generazioni.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.

