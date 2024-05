Quarta maratona di lettura sul tema “Parole oltre i confini”: un viaggio letterario per abbattere le barriere

Sabato primo giugno a Villa Burba letture, laboratori, musica e show cooking

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 maggio 2024 – Sabato 1 giugno in Villa Burba di Rho si terrà la quarta Maratona di Lettura dal titolo “Parole oltre i confini” con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di superamento dei confini, siano essi fisici, mentali, culturali o linguistici. Superare i confini è un atto di coraggio e di apertura verso il mondo, un impegno costante che ci permette di crescere come individui e come società.

Rho, 14 maggio 2024

Il parco e gli ambienti di Villa Burba ospiteranno performance, laboratori, letture ad alta voce in diverse lingue, giochi, percorsi sensoriali, letture al buio, show cooking con ricette da tutto il mondo, musica e incontri con l’autore. Un’occasione unica di dialogo e riflessione in un contesto ricco di cultura che permetterà di riscoprire la lettura come pratica educativa in un’atmosfera coinvolgente e stimolante adatta a ogni età.

L’uomo, per sua natura, è un essere in continua evoluzione, spinto da un’insaziabile voglia di scoperta e di superamento dei propri limiti. Questa tensione verso l’ignoto si manifesta nella volontà di abbattere le barriere che ci separano l’uno dall’altro.

Con la Maratona di Lettura, arrivata alla sua quarta edizione, si potranno sperimentare diversi modi di superare i confini grazie a un programma ricco e variegato: l’evento inizierà alle ore 9.30 e si concluderà alle ore 20.00 con una staffetta letteraria che vedrà protagonisti i lettori ad alta voce del laboratorio di comunità “Leggi che ti passa” e delle Biblioteche della Città.

L’iniziativa fa parte del progetto “Campioni di lettura”, nato per stimolare nuovi lettori, promuovendo il piacere di leggere e creando opportunità non convenzionali e innovative per sperimentare la lettura, anche in contesti inusuali. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo ed è realizzato dal Comune di Rho insieme a Consorzio Cooperho AltoMilanese, Cooperativa Sociale Intrecci, Caminante APS, in collaborazione con la Biblioteca di Villa Burba, il network di welfare comunitario #OltreiPerimetri, Fare Diversamente APS e con il patrocinio CSBNO.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, dai bambini agli adulti, per alcune attività è necessaria la registrazione. Per maggiori informazioni, il programma completo della giornata si trova su maratonadilettura.org, sito che accoglie informazioni e immagini anche delle precedenti edizioni.