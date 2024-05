BAREGGIO – BIBLIOTECA, RICONFERMATI I 3.750.000 EURO DEL PNRR

Dopo l’ok del Ministero, i fondi sono stati reinseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il sindaco: “Miglioreremo accessibilità e funzionalità di Palazzo Casanova”



(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 15 maggio 2024 – I 3.750.000 euro di fondi PNRR per la riqualificazione di Palazzo Casanova sono stati riconfermati. “Quando a marzo è uscita la circolare del Ministero relativa ai progetti finanziati ma non ancora pronti – sottolinea il sindaco Linda Colombo – ci siamo subito attivati secondo le disposizioni contenute nel documento e, nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto notizia che il Ministero ha riconfermato i fondi per quanto riguarda il Comune di Bareggio”. La somma sarà utilizzata per un completo restyling di Palazzo Casanova con ampliamento della biblioteca inglobando anche l’ala in disuso lasciata libera dall’ASST: “Un progetto fondamentale – aggiunge il sindaco Colombo – per migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’edificio sia per i dipendenti comunali che ci lavorano sia per gli utenti della biblioteca”. Nella seduta di Giunta di stasera, i fondisono stati reinseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Si tratta del secondo

importante progetto finanziato con fondi PNRR a Bareggio: il primo riguarda lariqualificazione del bocciodromo e dell’area circostante, all’interno dell’ex cartiera, che è già in fase avanzata di esecuzione.

Nell’aggiornamento del Triennale delle Opere Pubbliche sono stati inseriti anche inuovi serramenti della scuola secondaria di San Martino: l’intervento era già in

programma ma c’è stato un incremento dei costi.

