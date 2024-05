Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica 2024

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 15 maggio 2024 – l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi, il seguente messaggio:

«La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce a ogni individuo il diritto di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.

È davvero apprezzabile l’impegno della Fondazione Umberto Veronesi che, ogni anno, destina borse di studio per la prevenzione delle malattie oncologiche a ricercatori con un bagaglio di capacità e idee innovative da mettere al servizio della società.

Sempre più frequentemente le scoperte scientifiche sono frutto della sinergica collaborazione tra studiosi di diverse nazionalità e del sapiente impiego della tecnologia. Intelligenza artificiale e scienza aperta possono essere determinanti nella lotta contro il cancro, una delle malattie più temute dei nostri tempi, offrendo speranza a chi soffre e prospettive di vita migliori per tutti.

Ai partecipanti alla giornata, ai ricercatori e ai vincitori del premio “Fondazione Umberto Veronesi Award” auguro di continuare a generare conoscenza con crescente passione per il benessere dei cittadini e il progresso della società».

