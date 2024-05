LUNEDÌ 20 MAGGIO A MILANO CONVEGNO DEL GRUPPO ‘VOLONTARI PER L’ITALIA’ CON MEMBRI DI LIKUD E KNESSET E FIAMMA NIRENSTEIN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2024 – Lunedì 20 maggio 2024 alle ore 18.30 presso l’Hotel Meliá di Milano avrà luogo il convegno “#THEREPUBBLICANI-Alla difesa della civiltà ebraico-cristiana” organizzato dal gruppo “Volontari per l’Italia” al fine di promuovere la “difesa dell’ Italia, dell’ Europa e dell’Occidente” che passa attraverso il totale appoggio allo stato di Israele che combattendo da solo in Medio Oriente difende tutta la civiltà occidentale. Interverranno, tra gli altri, Michael Kleiner (Presidente Alta Corte del Likud dello Stato di Israele), Ariel Boullshtein (Relazioni Internazionali del Likud), Ariel Kallner (Membro della Knesset-Presidente della Delegazione presso il Parlamento Europeo), Marc Zell (Presidente dei Repubblicani in Israele e Vicepresidente dei Repubblicani a livello internazionale), Annika Hernroth-Rotshtein (Political Advisor e Ceo di AHR Consultancy), Enrico Mairov e Vittorio Pesato (promotori di Volontari per l’Italia). In collegamento da Gerusalemme incontro e intervista con la giornalista e scrittrice Fiamma Nirenshtein. È previsto anche un intervento del giornalista e massmediologo Klaus Davi sulle strategie di comunicazione dei terroristi di Hamas. L’evento sarà trasmesso in streaming Facebook.

Redazione