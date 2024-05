MALTEMPO LOMBARDIA: DA IERI OLTRE 500 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2024 – Prosegue senza pause il lavoro dei Vigili del fuoco in Lombardia, che da ieri hanno svolto oltre 500 interventi, per far fronte ai danni causati dalle forti che hanno colpito la regione.

A Milano sono stati effettuati 340 soccorsi: maggiori criticità a Bellinzago Lombardo, Masate e Gessate.

Nella provincia di Monza Brianza sono stati svolti 180 soccorsi, per lo più per allagamenti e prosciugamenti di scantinati allagati.

Disposto dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco l’invio di squadre esperte nel pompaggio di acqua e specialisti sommozzatori dalla Liguria.

