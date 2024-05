MOBILITÀ. VIA LANCETTI, INTERVENTO PIÙ COMPLESSO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA TENUTA DEL FONDO STRADALE

Si allungano i tempi del cantiere sui binari tranviari

Milano, 16 maggio 2024 – La sistemazione dei binari di via Lancetti, iniziata lo scorso aprile per l’ammodernamento degli impianti tranviari, necessita di un intervento più invasivo che richiederà più tempo del previsto.

In queste settimane è stata completata la realizzazione di diversi pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, ma la pendenza della strada nella parte centrale non consente il deflusso e facilita il ristagno delle acque.

Pertanto, oltre al rifacimento della pavimentazione con i binari, sarà necessario intervenire con un riempimento del sottofondo stradale costituito da pietrisco, in modo da compattare il terreno, evitare nuovi cedimenti e rialzare lievemente la pavimentazione stradale.

L’intervento in questo modo sarà risolutivo, ma richiederà tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati.