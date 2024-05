Prende il via il 16 maggio la rassegna teatrale Assicurarsi ai Sedili

Giunta alla 17° edizione, terminerà il 29 giugno con mille protagonisti, cinquanta spettacoli in undici luoghi diversi

Rho, 16 maggio 2024 – Mentre sta per terminare la rassegna del Teatro Civico de Silva, con gli ultimi eventi di T-Off, prende il via Assicurarsi ai Sedili, la rassegna di teatro e performance delle realtà di base del territorio rhodense giunta alla sua diciassettesima edizione. Rho è sempre più città del teatro e tantissimi se ne appassionano, a partire dai più piccoli. Nel cartellone 2024 sono compresi gli spettacoli delle classi quinte della Scuola Primaria Salvo D’Acquisto, che metteranno in scena il loro viaggio durato cinque anni, e i quaranta attori del neonato gruppo teatrale della Scuola Secondaria di Primo Grado Tommaso Grossi, che debutteranno con “Ad astra”.

Aumentano i protagonisti ma anche le location: a Rho il Teatro del Centro Civico di Lucernate, il Centrho e la Sala Convegni di Corte Rustica in Villa Burba, ad Arese la Sala Polifunzionale del Centro Civico Agorà, infine a Lainate l’Ariston Urban Center.

Tema scelto per questa rassegna è il margine, il confine, il limite di appartenenza. Il teatro favorisce la riflessione, così “Il sentiero d’argento” aiuta a cogliere la linea che separa la vita e la morte, “Antigone” si concentra sul confine tra le leggi degli uomini e quelle naturali, “Giù sulla collina” sul margine dei pregiudizi che ostacolano l’integrazione, “Due destini” sull’amore possibile tra i Paesi al di qua e al di là del Mediterraneo, infine “Gioventù bruciata” sulla demarcazione tra gruppo e branco, tra essere e apparire.

“Assicurarsi ai Sedili 2024 – spiega il direttore artistico Massimiliano Mancia – coinvolge compagnie professionali e amatoriali, gruppi scolastici, scuole teatrali, associazioni, centri per disabili e psichiatrici e progetti di inclusione. Nostri obiettivi sono promuovere il linguaggio teatrale come prassi di cittadinanza attiva, solidale e responsabile e consolidare il ruolo del territorio rhodense come polo teatrale e vitale della Lombardia. Gli spettacoli sono prevalentemente a ingresso gratuito. Le modalità di prenotazione e l’eventuale costo sono indicati nelle schede spettacolo”.

Sono coinvolti:

AFK Progettogiovani, Duetti e 1⁄2, Quelli del…, Tantiquanti, Caminante Aps, La Compagnia del tempo perso, Compagnia del silicio, Lochness teatro, Compagnia delle mamme e di qualche papà, Moviteatro, Laboratorio teatropoesia liceo Russell Fontana, Scuola primaria Salvo D’Acquisto, Scuola secondaria di primo grado IC Grossi, Biblioteca teatrale Dürrenmatt, Biblioteca Villa Burba, Biblioteca Popolare, Medici con l’Africa Cuamm, Csbno. Mast, Sala Agrati parrocchia San Vittore, Wikipoi. Oltre a Rho, gli spettacoli si svolgono ad Arese, Lainate, Cornaredo, Nerviano, Pregnana Milanese.

Una anticipazione della rassegna è stato il 13 aprile lo spettacolo “Prossima Fermata… Emozione” della Compagnia Amatoriale “Quelli del…Musical” emanazione della Associazione Culturale “Quelli del…”. Il programma di Assicurarsi ai Sedili prende il via giovedì 16 maggio alle ore 10.30 e alle 16.00 all’Auditorium di via Meda con “Saluto classi quinte. In viaggio, insieme per crescere” ideato dalle classi quinte della scuola Salvo d’Acquisto dell’Istituto comprensivo De André. Interpreti gli alunni delle quinte A, B e C.

Questi gli spettacoli previsti a Rho:

Martedì 21 maggio alle ore 18.30 al Teatro di Lucernate “La città Armadillosa”, protagonista il Teatro dell’Armadillo con il corso dei Bambini del martedì.

Mercoledì 22 maggio alle ore 18.00 al Teatro di Lucernate “Gli esami non finiscono mai” con il Teatro dell’Armadillo e il suo Corso Bambini del Mercoledì.

Martedì 28 maggio alle ore 17.30 al Mast di via San Martino “Una casa molto carina” con Caminante APS – Teatro selvaggio – Laboratorio teatrale Coop. COFOL.

Sabato primo giugno alle ore 21.00 all’Auditorium di via Meda “Ad Astra”, spettacolo ideato dal Laboratorio teatrale della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Tommaso Grossi di Rho con il Teatro dell’armadillo.

Domenica 2 giugno alle ore 18.30 e alle 20.30 alla Sala Convegni di Villa Burba “Sogni”, con Caminante APS – Teatro selvaggio – Laboratorio Selvaggi junior mercoledì.

Lunedì 3 giugno alle ore 20.45 nella Sala Agrati, “Questione di vita o di morte” Compagnia Tantiquanti – Associazione Tantiquanti.

Sabato 8 giugno alle ore 17.00 e alle 21.00 in Auditorium “Marte incontra Venere” con la Compagnia delle Mamme e di qualche Papà.

Sempre sabato 8 alle ore 18.30 e alle 20.30 alla Sala Convegni del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 “E se” con Caminante APS – Teatro selvaggio – Laboratorio Selvaggi junior martedì.

Domenica 9 giugno alle ore 15.00 al Teatro di Lucernate “Non ci sono più le mezze stagioni” con Teatro dell’Armadillo e il Corso Bambini Rho Sabato.

Domenica 9 giugno alle ore 20.00 in Auditorium “Il sentiero d’argento” con AFK Progetto giovani.

Lunedì 10 giugno alle ore 21.00 in Auditorium “Antigone – La nostra giovinezza contro il vostro potere” con Teatro dell’Armadillo – Compagnia Ragazzi. Spettacolo selezionato alla XXIX Rassegna Internazionale di Teatro Classico di Altamura.

Giovedì 13 giugno alle ore 20.00 e 22.00 in Auditorium “Boom” con Teatro dell’Armadillo – Corso Base Adulti Rho.

Da Venerdì 14 a domenica 16 giugno nel centro di Rho e a Pregnana Milanese all’Area feste si terrà CIRCONFERENZE Festival di circo e teatro di strada che giunge alla sua decima edizione e vede come organizzatori il Comune di Rho e l’Associazione Duetti e ½ (il programma sarà diffuso a breve).

Sabato 15 giugno alle ore 18.30 e alle 21.00 in Sala Agrati “Destini incrociati. Omaggio a William Shakespeare” con Teatro dell’Armadillo – Laboratorio Avanzato Ragazzi Rho.

Domenica 16 giugno alle ore 19.00 e alle 21.00 in Sala Agrati “Spiccare il volo” con Teatro dell’Armadillo – Corso Ragazzi Lainate.

Lunedì 17 giugno alle ore 20.30 e alle 21.30 in Auditorium “Via di qui” con Caminante APS – Teatro selvaggio – Laboratorio Propedeutico adulti.

Giovedì 27 giugno alle ore 21.00 al Mast “Gusci di noce” con la Compagnia Lochness Teatro.

Venerdì 28 giugno alle ore 18.00 e alle 21.00 in Auditorium “Giù la maschera! Omaggio a Carlo Goldoni” con Teatro dell’Armadillo – Corso Secondo Anno Giovani-Adulti Rho.

Sabato 29 giugno alle ore 18.00 e alle 21.00 chiuderà la rassegna all’Auditorium di Rho “Gioventù bruciata” con Teatro dell’Armadillo – Laboratorio Avanzato Giovani-Adulti Drammaturgia Contemporanea.

Tutti i dettagli del programma e le altre date si trovano su:

www.assicurarsiaisedili.it – www.teatrodellarmadillo.it