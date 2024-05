Protezione Civile di Monza e della Brianza pronta a fronteggiare eventuali criticità anche nelle prossime ore

Numerosi gli interventi di uomini e mezzi nella giornata di mercoledì 15 maggio

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 16 maggio 2024. Per fare fronte all’emergenza maltempo che sta interessando anche il territorio provinciale di Monza e della Brianza, il Servizio di Protezione Civile provinciale, con la collaborazione del Comitato di Coordinamento dei Volontari, si è reso da subito disponibile per coordinare le numerose richieste di intervento pervenute, attivandosi e mettendo a disposizione i mezzi e le attrezzature (tra cui 5 motopompe di varia portata di cui dispone) del Centro Operativo e Addestramento di Protezione Civile (COA) di Desio.

In particolare, nella giornata di mercoledì 15 maggio sono stati effettuati interventi in 27 Comuni del territorio con il coinvolgimento di 52 squadre di volontari ed un totale di circa 150 volontari.

I primi interventi hanno avuto inizio con la richiesta del Comune di Meda alle h. 11.52 e si sono conclusi alle h. 7.01 di questa mattina 16 maggio, con il rientro della squadra di Ornago.

Si è prevalentemente trattato di interventi in sottopassi/strade allagate, cantine, tombini, di attività di sorveglianza/monitoraggio dei punti critici delle sponde dei fiumi, di fornitura e posizionamento di sacchi di sabbia.

Allo stato attuale continuano le attività di monitoraggio del territorio e gli interventi di supporto per l’aspirazione delle acque che hanno invaso nodi stradali critici per la viabilità provinciale.

Una squadra di pronto intervento continua a presenziare il COA Desio per fare fronte tempestivamente alle richieste provenienti dal territorio.

Il Servizio di Protezione Civile provinciale, costantemente in contatto con la Prefettura e le unità operative di crisi di Regione Lombardia, continuerà nelle prossime ore la propria attività di monitoraggio delle condizioni metereologiche, nonché di supporto e coordinamento alle operazioni necessarie per far fronte alle segnalazioni e richieste d’intervento da parte delle associazioni di volontariato locale di protezione civile.

Redazione