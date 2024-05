Rho. Settimana dello Sport NO LIMITS: per praticare sport non ci sono limiti

Un ricco programma con oltre tremila atleti dal 20 al 26 maggio

Rho, 16 maggio 2024 – La Settimana dello Sport 2024 si terrà a Rho dal 20 al 26 maggio: sette giorni di tornei, esibizioni, occasioni di festa per celebrare tutte le discipline praticate in città e, soprattutto, gli atleti che ne sono protagonisti. Il programma completo si trova sul sito www.comune.rho.mi.it: consultatelo perché è in costante aggiornamento.

Tema di questa edizione, sempre organizzata dal Comune di Rho con la Consulta dello Sport, è NO LIMITS, poiché in città lo sport è davvero all’insegna dell’inclusione. Lo slogan è legato a una maglia blu con il 7 rosso che ricorda i simboli dei supereroi. Il messaggio è semplice: chiunque indossa una maglia sportiva supera i propri limiti e diventa un supereroe. Per fare sport non ci sono limiti.

Il tema è ripreso da manifesti diffusi in città, che vedono protagonisti un esponente della terza età che è un abile maratoneta, una giovanissima schermitrice, una ragazza che pratica arti marziali, un campione di tennis in carrozzina.

Sul retro la maglietta riporta i nomi degli sponsor, fondamentali per l’organizzazione delle giornate: Acquaflex, Sacchital, Sontex, Poliambulatorio Odontoiatrico di Luciana Sommariva, Lainauto, Panta Rei Rehab & Sports, Gil.

Il programma prenderà il via lunedì 20 maggio, quando dalle 17 alle 19.30 in piazza San Vittore si esibiranno oltre 150 ragazzine di sei società: Ginnastica Rho Cornaredo; Ritmica Rho; Ginnika 2001; Sport e Passion; Palestra Magic PowerASD; In Ballet. Quindi, nei giorni seguenti, minibasket, baseball, volley, tiro con l’arco, una gara 3 contro 3 di basket in notturna. Giovedì 23 maggio alle ore 21 nella Sala del Camino di Villa Burba è prevista una conferenza sul cyberbullismo con esperti pronti a spiegare come contrastare il fenomeno nel mondo dello sport. L’iniziativa è promossa dalla Rhodense calcio. Nella stessa sera è prevista una gara ciclistica serale con la società Biringhello.

La sera di venerdì 24 maggio il Moto Club Rho porterà in centro tante altre società e i motociclisti potranno tesserarsi. Sarà una festa all’insegna della passione per le due ruote. Sabato 25 maggio dalle 10 a mezzogiorno battesimo della sella a Villa Scheibler per i ragazzi con Jumping Villa Scheibler. Quindi, sitting volley dalle 9.00 alle 13.00 a Stellanda: gli atleti che giocano a pallavolo seduti a terra daranno dimostrazione di forza di volontà e tenacia, un esempio per tutti.

Al pomeriggio tantissimi appuntamenti tra cui spiccano i play off di calcio a 5 per la serie B Rho Futsal dalle 17.00 alle19.00 a Stellanda. Dalle 16.00 alle 21.00 Skating vs Atletica con Skating Rho e la Scuola Sportiva Atletica.it alla Ciclistica Biringhello di via Labriola: prove libere di pattinaggio, ma anche di salto in alto, lancio di vortex e giavellotto, getto del peso, prove di corsa sul rettilineo. Seguiranno eventi dimostrativi e gare delle diverse discipline. Non mancheranno street food e musica diffusa.

La domenica di tutto e di più: gara di triathlon al Molinello, dove ci sarà anche una staffetta con il Gruppo podistico rhodense; scherma inclusiva al Nuvola Rossa, saggio di karate del Dojo club, tennis, gonfiabili e armi laser.

Da martedì 21 a giovedì 23 maggio lezioni aperte di karate dalle 18.30 per bimbi e ragazzi; dalle 20.00 per adulti lezioni di Katori Shinto Ryu (spada giapponese) e Taichi Chuan, grazie a Dojo Yohkoh S.S.D. e Scuola di Arti Marziali e Cultura Orientale (info 351 651 3114).

Venerdì 24 dalle 8.30 alle 14 al Molinello campionati regionali studenteschi di Baskin per la scuola secondaria di primo grado.

Ogni evento è gratuito. Una settimana ricca di proposte e di esibizioni. Una settimana all’insegna del più sano agonismo e della voglia di stare insieme.

Redazione