Amministrative. Gli appuntamenti di Civicamente Cesano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 maggio 2024 – La lista civica Civicamente Cesano è lieta di annunciare una serie di eventi che si terranno a Cesano, dimostrando il loro impegno verso la comunità e il futuro della città.



Ecco il calendario degli eventi:



Sabato 18 Maggio: “Civicamente in Bici” Unisciti a noi per un percorso ciclabile

attraverso i parchi e le vie di Cesano. Sarà un’occasione unica per incontrare e dialogare

con i candidati della lista, tra cui il candidato sindaco Marco Pozza e Giovanni Mori il

candidato alle Europee di AVS.

Partenza alle ore 10:00 dal Parco Gobetti – Q.re Tessera.



Domenica 19 Maggio: “Dritti sui Diritti” Alle ore 16:00, non perdete l’appuntamento con

Roberto Salis, papà di Ilaria Salis, per un dialogo aperto sui diritti civili e le libertà

individuali. L’evento si terrà nel giardino di Villa Marazzi.



Venerdì 24 Maggio: Presentazione Candidati e Programma Elettorale Vi invitiamo alle

ore 21:00 nella Sala della Trasparenza in Via Libertà 9, per la presentazione ufficiale dei

candidati di Civicamente Cesano e del nostro programma elettorale. La serata sarà

allietata da ospiti d’eccezione e da un buffet in allegria, concludendo con un discorso del

nostro candidato sindaco Marco Pozza.



Lunedì 27 Maggio: Incontro con Benedetta Scuderi Alle ore 21:00, nella Sala della

Trasparenza, avrete l’opportunità di incontrare Benedetta Scuderi, candidata alle

Europee per AVS, per discutere delle sue proposte e visioni per l’Europa.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi eventi per conoscere meglio i

candidati e le loro proposte. È il momento di fare la differenza!

Per ulteriori informazioni l’indirizzo email è : civicamentecesano@gmail.com” conclude la nota.

Redazione