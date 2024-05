IN&AUT, PRESIDENTE REGIONE: MOMENTO DI CONFRONTO ECCEZIONALE, IMPEGNO COMUNE PER RENDERE SEMPRE PIÙ FORTE L’INCLUSIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2024 – “Oggi ospitiamo qualcosa di eccezionale, un momento di grande impegno e determinazione per realizzare, sempre di più e sempre meglio, l’inclusione. Un obiettivo sul quale Regione Lombardia lavora con grande determinazione”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia inaugurando oggi, insieme al ministro per le per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Riforme, IN&AUT, la seconda edizione del festival dedicato ad autismo e inclusione che quest’anno si tiene, fino a domenica, in piazza Città di Lombardia.

Il governatore, dopo essersi complimentato con i partecipanti e gli organizzatori, ha osservato quanto “sia importante impegnarsi” facendo sempre “qualcosa in più”, perché poi “i risultati che si ottengono sono eccellenti”.

Il presidente ha infine ricordato quando, da sindaco di Varese, affidò la gestione del bar interno al Comune ad alcuni ragazzi portatori di disabilità. “Quando andavo a bere il caffè – ha detto – per me era una gioia vedere la gioia nei loro occhi, unita alla voglia di dimostrare quanto stessero diventando ogni giorno più bravi nello svolgere quell’attività”.

ASSESSORE ALLA FAMIGLIA E DISABILITÀ – All’appuntamento era presente anche l’assessore regionale alla Famiglia e Disabilità: “Regione Lombardia – ha dichiarato – testimonia oggi la sua costante attenzione nei confronti delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie.

In questi tre giorni apriremo le porte della sede regionale per una manifestazione divenuta un punto di riferimento a livello nazionale. L’inserimento lavorativo resta centrale per realizzare un’autentica inclusione e per questo abbiamo messo a terra 57 progetti finanziati dal Fondo per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (FSE+)”.

“Si tratta – ha concluso – di uno strumento che punta a rafforzare la capacità del sistema di welfare regionale di attuare il diritto alla vita indipendente. Il tutto attraverso lo sviluppo di progetti di inclusione sociale attiva”.

IL FESTIVAL – Organizzato da IN&AUT Inclusione e Autismo ETS e patrocinato, tra gli altri, da Regione Lombardia, Fondazione Italiana Autismo e ENAC, il Festival quest’anno ospita più di 60 tra associazioni e imprese sociali provenienti da 18 regioni e impegnate sui temi dell’autismo e dell’inclusione, che saranno presenti con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi, 10 banchi di ristorazione sociale.

I CONTENUTI – Sul piano dei contenuti, in programma ci sono tre giornate incentrate rispettivamente sull’approfondimento

medico-scientifico e sugli aspetti sociosanitari afferenti i

disturbi dello spettro autistico, sul tema ‘autismo e lavoro’ e

infine, su ‘autismo e inclusione sociale, nella scuola e nello

sport’.

GLI EVENTI – Nel corso della manifestazione, sul palco si alterneranno circa 80 relatori tra cui i neuropsichiatri dei più importanti centri italiani di ricerca sull’autismo, manager e rappresentanti di aziende, esperti, politici e tantissime persone autistiche e genitori che interverranno per raccontare le loro storie di vita. Più di 20 i dibattiti, i workshop, le testimonianze di best practices e le presentazioni di libri e film previsti nel cartellone di IN&AUT 2024 che darà spazio anche all’esibizione di 2 cori-orchestra e a 7 performance artistiche a cura di artisti e musicisti autistici.