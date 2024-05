Rho. Precisazioni sulle notizie relative al Bar Sabilla di piazza San Vittore

In replica a quanto pubblicato dalla stampa locale

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 17 maggio 2024 – In relazione a quanto pubblicato oggi, 17 maggio 2024, dalla stampa locale, l’Amministrazione comunale di Rho precisa che gli avvisi di garanzia di cui è stata data notizia riguardano un amministratore e due dipendenti comunali, in virtù del ruolo che ricoprono rispetto all’oggetto delle indagini.

E’ in corso una indagine per omissione di atti di ufficio per quanto riguarda la riscossione delle somme dovute al Comune di Rho da parte del locatario inadempiente dei locali del Bar Sabilla situato in piazza San Vittore. Le somme dovute sono, ad oggi, state riscosse dal Comune per cui non si profila nessun rilievo e, sentito il legale dei soggetti coinvolti, si prevede di conseguenza l’archiviazione del procedimento penale.

Quanto pervenuto nulla ha a che vedere con le indagini penali che riguardano l’interdittiva antimafia relativa ad altri soggetti e a fatti estranei all’Amministrazione comunale.

