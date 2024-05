Rocca (Fd’I) a Porta Venezia non c’è fine al degrado e all’incuria lungo i bastioni e in via Vittorio Veneto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2024 – “Ennesima situazione di degrado nello storico quartiere di Porta Venezia dove in via Vittorio Veneto è presente un bivacco di sbandati che vivono tra topi, ripari di fortuna e panni stessi lungo gli storici bastioni.

Ci troviamo in una zona storica, molto frequentata dai turisti; non solo degrado ma anche situazioni di illegalità perché si registrano aggressioni, risse, atti vandalici e furti.

La presenza del centro sociale Lume, che occupa abusivamente uno spazio comunale, non contribuisce a migliorare il quartiere viste le feste organizzate, sempre abusivamente, fino a tarda notte, disturbando i residenti.

Presenterò una Domanda a Risposta Immediata in Consiglio comunale per capire che intenzioni ha l’Amministrazione di fronte alla situazione descritta in Porta Venezia e come vuole gestire una proprietà del Comune occupata abusivamente e utilizzata in modo improprio.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione