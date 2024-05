CREMONA, CECCHETTI (LEGA): “ASSALTO VANDALICO A PUNTO ELETTORALE CANDIDATO CENTRODESTRA PORTESANI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2024 – “Questa campagna elettorale in Lombardia continua a essere contraddistinta da atti vandalici contro candidati o sedi della Lega o del centrodestra.

Stavolta il bersaglio dell’assalto vandalico è stato il punto elettorale del candidato sindaco per il Centrodestra a Cremona, Alessandro Portesani, cui va la nostra solidarietà. Niente da fare, le nostre idee evidentemente non sono gradite a chi preferisce la violenza al confronto democratico. E come ripeto sempre in questo casi: proprio vero che la mamma dei cretini si conferma sempre incinta.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione