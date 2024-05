DONAZIONE CARROZZINE PEDIATRICHE ALL’OSPEDALE VITTORE BUZZI DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2024 – Martedì 21 maggio 2024 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Buzzi di Milano, si terrà la conferenza dedicata alla donazione di 10 carrozzine pediatriche da parte dell’Associazione Amici di Gabriele Onlus.



Saranno presenti il Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, Dott.ssa Maria Grazia Colombo; il Direttore Sanitario dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, Dott.ssa Lucia Castellani; il Direttore Medico di Presidio, dott. Tommaso Saporito; il Direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Buzzi, Dott.ssa Gloria Pelizzo; Il Direttore della Pediatria

dell’Ospedale Buzzi, Prof. Gian Vincenzo Zuccotti e il Responsabile dell’Urologia Pediatrica dell’Ospedale Buzzi Dott. Giorgio Selvaggio; il Presidente dell’Associazione Amici di Gabriele, Mauro Gocilli e i testimonial dell’Associazione Amici di Gabriele Marta Romagna e

Alessandro Grillo, già Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano.

L’Associazione Amici di Gabriele ONLUS è stata costituita diciotto anni fa, a pochi mesi dalla nascita di Gabriele, un bimbo affetto da estrofia vescicale, una della più gravi patologie malformative dell’apparato genito-urinario.

L’Associazione è stata fondata con l’intento principale di fornire un supporto a Gabriele ed ai bimbi affetti da patologie e malformazioni congenite, nonché alle loro famiglie. Il primo importante intervento chirurgico di Gabriele è avvenuto alla nascita presso l’U.O. di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale V. Buzzi, ove è presente dai primi anni ’80 un’attività diagnostica e terapeutica delle patologie vescico-sfinteriche, sia funzionali che malformative.

Da allora la storia di Gabriele si è intersecata più volte con l’Ospedale Buzzi,

per motivi clinici ma anche per la stretta collaborazione che si è venuta a

creare con la nostra Associazione.

Negli anni l’Associazione ha finanziato periodi di affiancamento di un dirigente medico dell’U.O. di Chirurgia Pediatrica allo staff di Urologia Pediatrica del Johns Hopkins Hospital di Baltimora (USA), riconosciuto a livello mondiale come l’eccellenza nel campo delle gravi malformazioni a carico dell’apparato genito-urinario. Ha inoltre acquistato due macchinari

all’avanguardia per la diagnostica, per la riabilitazione nell’ambito della continenza urinaria e per il trattamento delle disfunzioni perineali e muscolo scheletriche.

Lo scorso anno l’Associazione ha raccolto il bisogno dell’Ospedale di aumentare il numero delle carrozzine pediatriche a disposizione dei suoi piccoli pazienti e oggi, con grande soddisfazione, può donare 10 carrozzine, che verranno impiegate da subito nel Pronto Soccorso e nei reparti di Chirurgia e Ortopedia.

L’Associazione e tutto il suo staff confermano ancora una volta il supporto all’Ospedale Buzzi, con la convinzione che questa sinergia non possa che portare grandi frutti.

“Ringrazio l’associazione Amici di Gabriele per aver scelto di supportare ancora una volta il nostro ospedale dei bambini, attraverso la donazione di 10 carrozzine. – Dichiara Maria Grazia Colombo, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco – queste preziose collaborazioni ci aiutano a garantire ogni giorno le migliori cure ed assistenza ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

“Con immenso piacere, attraverso questa donazione, confermiamo la nostra

disponibilità nel sostenere l’Ospedale Buzzi nella cura dei suoi piccoli pazienti” dichiara Mauro Gocilli, Presidente dell’Associazione Amici di Gabriele.

V. A.