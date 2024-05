L’Università Bicocca per la Milano Arch week 2024: tre incontri sull’architettura di Vittorio Gregotti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2024 – La Milano Arch Week 2024, festival internazionale dedicato all’architettura e alle trasformazioni urbane in programma dal 21 al 26 maggio 2024, giunge alla sua sesta edizione con il tema Weak architecture, che quest’anno ha l’obiettivo di mostrare il potere trasformativo dell’architettura nella cura di realtà diverse dando voce a progetti, desideri e aspirazioni “deboli” solo apparentemente, ma che nell’architettura trovano la genesi del cambiamento. In occasione di questo evento il CASVA (Centro di alti studi sulle arti visive), in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, organizza una serie di incontri per esporre le opere contenute nell’archivio di Vittorio Gregotti, architetto, urbanista e designer, e visite guidate al suo archivio professionale e al quartiere Bicocca.

● 1° incontro: La Visita guidata all’Archivio Gregotti si terrà martedì 21 maggio dalle 12:30 alle 13:45 attraverso l’esplorazione dell’archivio di Vittorio Gregotti presso il Castello Sforzesco, sede di gran parte dei depositi archivistici appartenenti al CASVA; il ritrovo è alle 12.15 in Piazza Castello (Milano) presso il bar in Corte Ducale.

Iscrizioni qui

● 2° incontro: Passeggiata nella Bicocca di Gregotti , giovedì 23 maggio, dalle 18:00 alle 20:00. Un tour serale nel quartiere Bicocca, da piazza dell’Ateneo Nuovo (punto di ritrovo) alla terrazza della residenza dell’Università Milano-Bicocca di Via Vizzola (U12), con aperitivo in compagnia di tutti i partecipanti all’incontro;

Iscrizioni qui

● 3°incontro: I 25 anni del quartiere Bicocca verranno celebrati venerdì 24 maggio alle 17:30 nella Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4, MI) con un talk a cui prenderanno parte Franca Zuccoli, delegata per le Attività museali dell’Università Milano-Bicocca, Giampaolo Nuvolati, pro-rettore per i Rapporti col territorio dell’Università Milano-Bicocca e il professor Marco Biraghi del Politecnico di Milano, in dialogo con Maria Fratelli e Elisabetta Pernich, del CASVA (Comune di Milano).

Ingresso libero